Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по делу о признании компании ООО «Хевен» банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Компания аффилирована с экс-владельцем клуба «Мутабор». Решение принято на фоне другого спора, в котором Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю требует взыскать 126,7 млн рублей с родственников Данилова — Николая Алексеева, Юлии Алексеевой, Марии Даниловой и Софьи Даниловой. Третьим лицом в этом деле указано ООО «ХЕВЕН».

Дело о банкротстве № А40-176724⁄25-90-287Б было возбуждено по заявлению УФНС России по Кировской области, поступившему в суд 10 июля 2025 года. В ходе рассмотрения налоговый орган ходатайствовал о прекращении производства.

Суд установил, что на его депозитный счет не были внесены денежные средства для финансирования процедуры банкротства. Кроме того, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у ООО «ХЕВЕН» имущества, за счет которого можно было бы покрыть судебные расходы и выплатить вознаграждение арбитражному управляющему.

В определении суда говорится, что оно может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления, уточняет Информационное агентство «Московский монитор» .

Иск ФНС к связанным с компанией лицам

В отдельном споре налоговая служба требует взыскать 126,7 млн рублей с четырех ответчиков. Иск принят к производству судьей Юлией Филипповой. По версии ФНС, в 2019–2022 годах из компании «Хевен», связанной с клубным бизнесом семьи Даниловых, могли выводиться денежные средства в пользу других структур.

Суд также принял обеспечительные меры в отношении имущества и банковских счетов ответчиков. Налоговые претензии связаны с задолженностью компании. Обстоятельства предполагаемого вывода средств еще подлежат судебной оценке, а окончательное решение по требованиям ФНС не принято.

Связь с клубным бизнесом семьи Даниловых

ООО «Хевен» связывают с бизнесом Михаила Данилова, которого публично называли бывшим владельцем московского клуба «Мутабор» и ряда других клубных площадок. После скандала вокруг мероприятия в «Мутаборе» заведение было переименовано в Arma, а позднее объявило о закрытии. Сам Михаил Данилов ответчиком по иску ФНС не указан.

По опубликованным сведениям, Михаил Владимирович Данилов начал предпринимательскую деятельность в 1990-е годы с торговли табачной продукцией. Позднее он создал компанию «Бизнес-табак», которая к середине 2000-х годов, по данным открытых источников, владела сотнями торговых точек и имела оборот до 200 млн долларов. После продажи табачного бизнеса Данилов сосредоточился на клубной индустрии.

Через холдинг Sagrado Corp. семья Даниловых развивала сеть московских ночных заведений, в которую входили, в частности, «Рай», Icon, Gipsy, Mutabor и Mix Afterparty. Общее число связанных с холдингом площадок оценивалось более чем в два десятка.

Формально значительная часть связанных с этим бизнесом юридических лиц, согласно открытым данным, оформлялась не на Михаила Данилова, а на его дочь Марию Данилову. Она выступала владельцем и руководителем ряда активов. В публичных материалах также упоминался ее супруг Гиорги Алания, которого называли управляющим партнером букмекерской компании «Лига ставок», связываемой с семейной бизнес-структурой.

Ряд компаний, связанных с Марией Даниловой, при существенной выручке показывал многомиллионные убытки. В структуре некоторых активов фигурировала кипрская компания Lucklock Limited. При этом конкретные связи между этими активами, ООО «Хевен» и требованиями налоговой службы должны быть установлены в рамках судебного разбирательства.