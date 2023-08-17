Развивающийся рынок сегодня приводит к тому, что демонстрация логотипа становится неизменным атрибутом внушения ощущения присутствия бренда. Это один из немногих аспектов, который способствует тому, что ваш бренд останется в памяти и произведет неподдельное впечатление на потребителя. Особенно это становится важным, когда речь идет о таком деликатном товаре, как ювелирные изделия. Бумажные пакеты с логотипом для ювелирных изделий становятся не только способом транспортировки приобретенного товара, но и средством рекламы бренда и подчеркивания его статуса. Производственная компания «Пакетром» – бесценный подрядчик в деле обеспечения ювелирного магазина дизайнерскими бумажными пакетами – каталог на сайте paketprom.ru/ в полной мере это подтверждает.

1. Дизайн бумажных пакетов для ювелирных изделий

Правило первых впечатлений важно не только в отношениях между людьми, но и в области бизнеса, особенно в ювелирном. Представление о марке или изделии складывается обычно из первого, на что клиенту пришлось обратить внимание. В случае ювелирных изделий, это, скорее всего, будет упаковка. Поэтому при оформлении бумажного пакета для ювелирных изделий стоит уделить внимание колористике и дизайну.

Часто используются традиционные цвета: черное, золотое, серебряное, белое. Эти цвета ассоциируются с аристократическим стилем, подчеркивая дороговизну и эксклюзивность продукции. Использование ярких и нестандартных цветов может быть опасным шагом, а вот сочетание нескольких тонов одного цвета или контрастных цветов может создать на качественном уровне ощущение глубины и многогранности марки.

Обязательным элементом дизайна является логотип марки, размещаемый обычно по центру или в верхней части пакета. Использование нескольких вариаций логотипа на пакете может быть хорошим решением, но главное, сохранять четкость и видимость логотипа.

2. Материал и производство бумажных пакетов

Качество материала и производства бумажных пакетов с логотипом для ювелирных изделий играет важную роль и способно подчеркнуть статус и уровень бренда. Как правило, для ювелирных изделий используются пакеты из плотной бумаги или картона, с матовым или глянцевым покрытием.

Важно, чтобы пакет был прочным и справлялся с ролью транспортной упаковки без потери внешнего вида и формы. Бумажные пакеты для ювелирных изделий, как правило, оснащаются уплотненными вырубными или шнуровыми ручками – они не только удобны в использовании, но и придают пакету дополнительную утонченность и элегантность.

3. Экологичность бумажных пакетов

В современном мире вопрос экологии становится все более актуальным. Разумеется, выбор бумажной упаковки – это уже ответственный подход к охране природы. Но кроме выбора материала, важно обратить внимание и на его происхождение (сертификацию FSC), а также на краску для печати логотипа и других рисунков.

Биоразлагаемые краски, водные лаки, соответствующие регламентам ЕС, позволяют уверенно называть пакеты экологически безопасными и позиционировать свой бренд как ответственный в отношении окружающей среды.

4. Кастомизация бумажных пакетов

Один из основных преимуществ бумажных пакетов для ювелирных изделий – это возможность кастомизации или индивидуализации дизайна. Такая упаковка способна не только передать основные значения бренда с помощью логотипа, но и подчеркнуть его уникальность и индивидуальность.

Возможности для кастомизации пакета велики: это и выбор формата и размера пакета, и выбор материала, и разработка индивидуального дизайна, и использование различных видов печати, и многого другого. А при использовании дополнительных элементов, таких как банты, тиснение, лента и т.д., бренд получает возможность сделать акцент на деталях и подчеркнуть свою уникальность.

Бумажные пакеты с логотипом для ювелирных изделий становятся неотъемлемым элементом марки, носителями бренда, транспортом для его продукции, а также носителями коммуникации с клиентом. Их качество, дизайн и представленность повышают позиции бренда на рынке и повышают его конкурентоспособность. Следовательно, при выборе бумажных пакетов с логотипом для ювелирных изделий, не стоит сэкономить на материалах, производстве и дизайне.

5. Виды печати на бумажных пакетах

Чтобы логотип или любой другой графический элемент выглядел на упаковке максимально привлекательно и ярко, к его нанесению применяются различные технологии печати.



Тиснение. В ходе этого процесса на пакет наносится объемное изображение, которое создается под давлением. Бывает золотое и серебряное тиснение, а также тиснение “под старину”.



Шелкография. Этот способ позволяет наносить изображение на любые поверхности благодаря специальной сетке.



Тампопечать. Метод подходит для нанесения мелких деталей, текста и изображений на выступающие или вогнутые поверхности.



Офсетная печать. Отлично подходит для печати большими тиражами, применяется для создания качественных изображений.



Цифровая печать. Используется при печати небольших тиражей, позволяет в короткие сроки получить яркие, максимально точные изображения.



6. Заключение

Таким образом, бумажные пакеты с логотипом для ювелирных изделий представляют собой неотъемлемый атрибут бренда, который служит как средство транспортировки продукции, так и средство продвижения и узнаваемости бренда. При изготовлении таких пакетов необходимо уделить внимание качеству материалов и производству, дизайну и кастомизации, а также технологии печати. Только такие пакеты способны подчеркнуть статус бренда и внести свою лепту в формирование положительного впечатления о нем.