14 октября 2025 во всех регионах России и ряде зарубежных стран вновь пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».

Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов и администраций субъектов РФ, а также при поддержке информационного агентства ТАСС, «Российской газеты» и издательского дома «Экономическая газета».

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек из регионов Российской Федерации, а также из зарубежных стран: Белоруссии, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.

В этом году вновь среди участников акции будут не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории, памятным историко-экономическим датам, а также современным процессам и каждодневным аспектам экономической практики.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта формируется аналитический отчет. Авторы отчета оценивают результаты акции в региональном разрезе и формируют два рейтинга — экономической активности и экономической грамотности населения. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.

Фонд Юрия Лужкова традиционно наградит самого юного из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025», который ежегодно проводится среди студентов высших учебных заведений.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович всегда подчеркивал важность экономической науки для развития государства, много времени посвящал экономической аналитике. Сегодня Фонд Юрия Лужкова работает и над тем, чтобы его экономические труды были доступны широкой публике, учитывая их актуальность и пользу для нынешних и будущих поколений экономистов, ведь именно его знания, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики реформы и инициативы», — отметила председатель Совета Фонда Елена Батурина.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Фото: Е.Н. Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова