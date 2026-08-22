В этом году к плавсоставу ООО «РНГ Снабжение» присоединились учащиеся второго и третьего курсов Усть-Кутского института водного транспорта. Восемь курсантов, получающих специальность моториста-рулевого, проходят стажировку на судах «Боец», «Витимец», «Морион» и «Виктория-1».

С первых дней ребята стали полноправными членами экипажей. Практика и поддержка коллег-наставников помогли ребятам освоить профессиональные навыки, необходимые для работы на современном речном флоте.

ООО «РНГ Снабжение» поддерживает долгосрочное сотрудничество с Усть-Кутским институтом водного транспорта, оказывая ему целевую финансовую помощь для реализации различных проектов. Производственная практика на судах Компании позволяет курсантам закрепить профессиональные знания, а предприятию – формировать кадровый резерв для речного флота.