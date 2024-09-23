АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших строительных компаний России с филиалами по всей стране. Её сотрудники проектируют и строят автомобильные дороги, объекты транспортной инфраструктуры и промышленно-гражданского назначения. Теперь более 1 300 специалистов компании работают в онлайн-офисе для совместной работы Яндекс 360 для бизнеса.

Компании было важно найти комплексное решение, которое в максимальном объёме заменит функции иностранной платформы. Миграция на Яндекс 360 для бизнеса позволила закрыть ключевые потребности и сохранить непрерывность бизнес-процессов. Кроме того, дополнительным преимуществом онлайн-офиса стало наличие у сервисов мобильных версий. Так управленческий персонал на объектах остаётся на связи с офисными сотрудниками: отвечает на письма и участвует в онлайн-совещаниях через Телемост с мобильных устройств.

Сейчас специалисты «Мостострой-11» используют Почту для внешних и внутренних коммуникаций, проводят встречи в Телемосте, совместно редактируют файлы в Документах. На Диске сотрудники хранят ежедневную и проектную отчётность, графики выполнения работ. А в Календаре каждый работник организует личное расписание и может свериться с общим, например, чтобы забронировать переговорную комнату.

«Благодаря миграции в Яндекс 360 для бизнеса у нас получилось объединить основные инструменты в рамках одного онлайн-офиса. Сотрудники бесшовно переключаются между сервисами, а за администрирование всей системы отвечает один IT-специалист — специально выделять ресурсы на это нам не пришлось. Более того, смена вендора позволила уменьшить расходы на SaaS-сервисы для совместной работы более чем в три раза», — Антон Кобзарь, заместитель начальника отдела информационных технологий АО «Мостострой-11».