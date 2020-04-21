Задача провести гарантийный осмотр дорог в регионе и обязать подрядные организации устранить все дефекты поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин проверил состояние региональной трассы Самара-Бугуруслан и дорог в Похвистневском районе.

Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан – одно из опорных направлений в сторону Оренбургской области. В границах Самарской области общая протяженность автодороги – 140,5 км.

С 2016 по 2019 годы в нормативное состояние было приведено 70,4 км дорожного полотна. Так, в 2016 году завершена реконструкция 22 км дорог в Кинельском районе, в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проведен ремонт двух участков дороги протяженностью 15,6 км и 12,8 км в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтирован участок протяженностью 20 км в Похвистневском районе.

Обновление трассы продолжилось и в 2020 году: реконструкция ведется на участке протяженностью 15 км в Похвистневском районе.

Помимо дороги Самара-Бугуруслан в 2019 году на территории района в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние привели два участка региональной трассы Похвистнево-Клявлино. На участке дороги протяженностью 4 км, проходящем через село Старопохвистнево, помимо обновления проезжей части, сделаны тротуары, на всем протяжении участка установлены опоры освещения, появились дополнительные технические средства безопасности дорожного движения.

По словам председателя общественного совета Похвистневского района Татьяны Горшковой, жители села очень довольны ремонтом.

«Очень радует, что дорога стала безопасной для пешеходов. Ну, и конечно, новая дорога изменила внешний облик села в лучшую сторону», – подчеркнула она.

Стоит отметить, что подрядные организации выполняют гарантийные обязательства, не дожидаясь предписаний со стороны заказчика. В настоящее время на дороге Похвистнево-Клявлино ООО «Самаратрансстрой» проводит работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки. «Разметка частично была повреждена в период зимнего содержания. Мы уже восстановили разметку на участке дороги Самара-Бугуруслан, отремонтированном в 2018 году, в ближайшее время закончим работы и на участках дороги Похвистнево-Клявлино. В остальном по результатам нашего осмотра серьезных дефектов на гарантийных участках не выявлено», – сообщил директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.

Отметим, что в рамках гарантийного осмотра приняты решения по ряду неотремонтированных участков дорог. Так, планируется рассмотреть возможность ремонта участка дороги Самара-Бугуруслан на границе с Оренбургской областью. «Участок протяженностью 3 км находится в плохом состоянии. Планируем рассмотреть необходимость его включения в план ремонта в ближайшее время, а также возможность ремонта моста через Большой Кинель в районе г.Похвистнево», – подчеркнул Иван Пивкин.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 254 км автомобильных дорог, в том числе 183,6 км дорог регионального значения. В Похвистневском районе помимо реконструкции участка Самара-Бугуруслан ведется капитальный ремонт участка дороги Сосновка-Новое Мансуркино протяженностью 8,5 км.

Как подчеркнул Иван Пивкин, ремонт дорог в районах и городах Самарской области ведется не только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «В 2020 году по распоряжению Губернатора муниципальным образованиям направлено более 5 млрд рублей на приведение в нормативное состояние дорог местного значения. За счет предусмотренных средств в Похвистневском районе ремонт будет проведен в 12 поселениях», – сообщил министр.