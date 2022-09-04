В среду, 26 июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова оценили готовность нового корпуса школы в микрорайоне «Южный город». Корпус рассчитан на 1500 мест. На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием.

Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин отметил, что в ближайшие недели корпус будет введен в эксплуатацию, а с 1 сентября начнется образовательный процесс.

«Третий корпус построен по типовому проекту, как и первые два корпуса. Но здесь есть новые дизайнерские решения, другое оснащение, в том числе профильных кабинетов. Это новое, современное, оборудование по последнему слову техники, – рассказал он Губернатору. – Все классы уже сформированы. Сейчас идет активная фаза подачи заявлений от выпускников 9 классов. Штат учителей на данный момент укомплектован на 95%, до 1 сентября мы этот процесс тоже завершим. Коллеги приходят, обращаются, приезжают даже из других регионов для того, чтобы работать в нашей школе».

В новом корпусе создано 68 учебных кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики, а также 4 кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. Есть три спортивных зала, две столовых, актовый зал, конференц-залы, зоны для проектной деятельности, медицинский блок и многое другое. Одним словом, созданы все условия для всестороннего развития детей.

«Замечательная школа, просто потрясающая. Проект региональный – его с удовольствием берут на вооружение другие субъекты Российской Федерации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы еще раз убедились в его функциональности и использования площадей для образовательных проектов, комфортности, оптимальности с точки зрения цены и качества. Здесь приняты все решения, которые позволяют вести образовательный процесс буквально в каждом помещении, даже в холлах школы тоже предусмотрены возможности получать новые знания».

Глава региона добавил, что образовательный центр «Южный город» закономерно демонстрирует высокие результаты и достижения по ЕГЭ и различным олимпиадам. «Понятно, что в такой школе хочется учиться. Здесь созданы самые современные условия, где-то даже идем на шаг вперед. Дети имеют возможность получать самое качественное образование. И мы видим, что результаты работы школы в Южном городе это подтверждают», – отметил Губернатор.

«Горжусь тем, что такие новые современные школы строятся в Самарской области. По нашему проекту начинают строить школы по всей России. Например, в Ульяновской и Саратовской областях. В этом плане мы стали первооткрывателями. И качество образования в нашей школе – достойное, на высоком уровне», – добавил Владимир Кильдюшкин.

С точки зрения безопасности – все предусмотрено. «Ограждение периметра здания, есть наружное и внутреннее видеонаблюдение, при входе будет установлена рамка для досмотра», – рассказал руководителю области генеральный директор УК «Древо» Евгений Чудаев. Кроме того, в здании смонтирована система пожарной безопасности.

Школа построена в сжатые сроки. Напомним, возведение образовательного учреждения началось в июне прошлого года в рамках государственно-частного партнерства по нацпроекту «Образование». Школа построена по концессии с ПроШколой (входит в группу ВЭБ.РФ). Стоимость создания объекта – 1,7 млрд рублей (без учета НДС), из них 500 млн – средства капитального гранта, остальные средства привлечены ПроШколой из внебюджетных источников: кредиторами выступили ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк».

«Программа ПроШколы «запустила» рынок ГЧП в сфере строительства школ, и для многих регионов мы стали можно сказать первооткрывателями механизмов государственно-частного партнерства, но Самарская область уже на момент 2020 года была лидером страны по развитию ГЧП, и для нас регион стал самым крупным партнером по объему инвестиций. К 2024 году на территории Самарской области компания построит по концессии 6 школ на 5575 мест, – отметила генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. – Мы видим, сколько усилий прикладывают коллеги, для того чтобы инвестиционный потенциал Самарской области раскрывался. Поэтому смело идем в еще более амбициозные проекты. На ПМЭФе в присутствии Губернатора было подписано концессионное соглашение о создании студенческой инфраструктуры, кампуса. Это тоже результат работы с органами власти Правительства Самарской области».

Дмитрий Азаров отметил высокую степень готовности нового корпуса школы к приему детей 1 сентября. «Все усилия приложим к тому, чтобы в кратчайшие сроки было смонтировано оборудование, совершена приемка работ для того, чтобы это прекрасное здание приняло детей 1 сентября», – заверил Дмитрий Азаров.