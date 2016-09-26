Главные новогодние волшебники России, Франции и США рассказали кандидатам в волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ о праздничных и футбольных традициях своих стран, сыграли в настольный футбол и украсили ёлку открытками с пожеланиями.

17 декабря в Самаре прошёл мульти культурный новогодний праздник. Дед Мороз, Пер-Ноэль и Санта Клаус посетили Центр привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. В мероприятии участвовали активисты волонтерского центра, представители движения «Серебряные волонтеры Самарской области», студенты и школьники.

Сначала новогодние волшебники (каждый на своем родном языке) рассказали собравшимся о культуре встречи Рождества и Нового года в России, Франции и США. Затем в качестве функциональной и языковой практики уже кандидаты в волонтеры Чемпионата мира постарались объяснить своим гостям путь от Центра до площади им. Куйбышева, на которой в 2018 году пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. Санта Клауса, мало знакомого с футбольными традициями, научили пускать волну, а Пер-Ноэль рассказал всем о том, как ярко и громко болеют на французских стадионах.

Пер-Ноэль, он же – директор французского культурно-лингвистического центра Тибо Айун, порепетировал с участниками праздника футбольные кричалки на французском языке – 2018 году самарские волонтеры будут готовы не только принимать сборную этой страны, но и смогу поддержать ее своими голосами.

«Желаю всем волонтерам сохранить их энтузиазм, который так нужен в их работе, удачи в этапах отбора и всего самого лучшего!», – пожелал Тибо Айун. – Я желаю счастливых праздников самарцам и всем тем людям, которые участвуют, отдаются прекрасному событию – Чемпионату мира по футболу».

Матч-открытие чемпионата по настольному футболу был товарищеским. Санта Клаус и Пер-Ноэль выступили в роли игроков, а Дед Мороз на правах хозяина площадки был рефери. Победу со счетом 10:6 одержал французский волшебник. После игры в футбол собравшиеся украсили ёлку волонтерского центра своими пожеланиями на трёх языках, научились делать тряпичных кукол, сделали памятные фото и поделились планами на праздники за чаепитием с пирогами.