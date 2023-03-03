Знаменательным событием праздника станет первый в истории массовый вертикальный забег по ступеням «Лахта Центра» – самого высокого здания в России и Европе. В нем примут участие 89 спортсменов в возрасте от 18 до 72 лет, которые будут представлять разные регионы страны. Участники на скорость пробегут дистанцию в 80 этажей и 2240 ступеней, планируя установить мировой рекорд, который войдет в книгу рекордов России.

«Забег в День России – очень символичное действие. Спортсмены своим примером покажут, что бег – это дорога к победе, к которой нельзя прийти мгновенно. Нужно постоянно совершенствоваться и пройти определенный путь, чтобы достичь желаемого результата», – сказал председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.

Спортсмены стартуют по очереди с интервалом в 30 секунд, а финальные результаты будут оцениваться профессиональными судьями. Вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра» станет показательным моментом для участников и гостей праздника и докажет, что, проявив стремление и упорство, можно достичь любых побед. Кроме того, забег направлен на стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции и популяризацию здорового образа жизни.

Кульминацией события станет награждение участников и завершающая речь от почетных гостей мероприятия. За ходом событий зрители смогут наблюдать в репортажах и трансляциях на RUTUBE.

Напомним, что 12 июня у крупнейшего стадиона России, «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, состоится масштабный праздник, включающий в себя выступления известных артистов и блогеров, а также насыщенную спортивную программу. На главной сцене выступят талантливые артисты и блогеры: Ольга Краснова, DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok. Пространство у «Газпром Арены» будет поделено на несколько тематических зон, среди которых Yappy парк, который является проектом российского приложения вертикальных видео Yappy, мультиспортивный фестиваль с участием команды «Наше дело», фестиваль еды «Гастрономическая карта России» и креативное пространство, организованное продюсерским центром «Insight People», а также зона, посвященная шоу «Вызов» на ТНТ, где в течение всего дня будет проводиться кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне. В течение всего дня пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию на главной странице RUTUBE, а аудитория телеканала «МАТЧ ТВ» будет следить за праздником в прямых включениях корреспондентов канала с места событий. Мероприятие организовано «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке ПАО «Газпром». Национальный видеохостинг RUTUBE, телеканалы ТНТ и «МАТЧ ТВ» входят в «Газпром-Медиа Холдинг».

Парковочные места на территории «Газпром Арены» ограничены, организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Ближайшая станция метро: Зенит. Вход на концерт свободный. Подробная информация о событии размещена на сайте: день-россии.рф