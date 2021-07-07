В понедельник, 20 сентября, в Самару из Александрии (Египет) после первенства мира по четырехборью среди кадетов (группа «А») вернулся Кирилл Мануйло. Воспитанник самарской школы олимпийского резерва №5 завоевал две медали высшей пробы среди сильнейших спортсменов в возрастной категории до 19 лет. Первую медаль самарский спортсмен взял в личном первенстве, обогнав в заключительном виде программы «лазер-ране» соперников из Франции, Египта и Беларуси. Вторую золотую медаль Кирилл Мануйло выиграл в командном турнире вместе с партнерами по российской сборной Матвеем Ивановым-Куницким и Муратом Гучаковым.

Для Кирилла это второй удачный старт на международных соревнованиях за сентябрь этого года. В начале месяца с тремя медалями вернулся Кирилл из португальского Калдаш-де-Раинья, где прошло Первенство Европы по современному четырехборью среди кадетов. В Калдаш-де-Раинья наш спортсмен стал двукратным победителем и бронзовым призером. На первую ступень пьедестала почета Мануйло поднялся в командном турнире и эстафете, а на третью ­– в личном первенстве.

«В этом сезоне Кирилл выступает очень удачно. По четырехборью он закрывает последний год и затем переходит в старший возраст – пятиборье. Его сильные стороны? У него самое сильное физическое двоеборье в мире – это плавание и комбайн, что является основой для пятиборцев. Если он удержит такой темп и результат, то сможет претендовать на Олимпийские игры 2024 года в Париже», – считает Илья Фролов, тренер Кирилла Мануйло по фехтованию.

Напомним, на Олимпийских играх – 2020 в Токио от Самарской области в состав сборной России было отобрано 13 спортсменов, которые завоевали 4 серебряные медали. В Паралимпийских играх в составе российской сборной приняли участие 3 спортсмена Самарской области, которые добавили в копилку российской сборной 2 медали: серебряного и бронзового достоинства.

Создание благоприятных условий для развития спорта и ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах Самарской области – одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями губернии. Многочисленные победы спортсменов Самарского региона на крупнейших соревнованиях России, Европы, мира – результата планомерной работы областного Правительства по развитию спорта и спортивной инфраструктуры.