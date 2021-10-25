В Самаре продолжается мониторинг спортивных объектов на предмет соблюдения антиковидных ограничений2022-01-10 15:21
В столице 63-го региона ведется постоянный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в фитнес-клубах и тренажерных залах. Спортивные учреждения города возобновили свою работу, поток посетителей постепенно увеличивается.
Специалисты Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара регулярно проводят контрольные мероприятия и отслеживают, как фитнес-клубы выполняют санитарно-эпидемиологические требования. Так, с прошлого октября вход во все 84 фитнес-клуба в девяти районах города разрешается по QR-коду о вакцинации или предъявлении сведений о перенесенном заболевании, у посетителей измеряют температуру, в помещении соблюдаются масочный режим, социальная дистанция, там установлены санитайзеры и бактерицидные лампы, ведется регулярная обработка поверхностей. Подобные меры обусловлены стремлением сделать пространство безопасным как для сотрудников спортивных заведений, так и для тренирующихся.
«Мониторинг организаций, осуществляющих спортивную деятельность, ведется регулярно, он не прекращался с момента выхода соответствующего постановления. Отметим, у нас полное взаимопонимание с руководством спортивных учреждений – организации выполняют меры, предписанные Роспотребнадзором, и сейчас мы практически не выявляем нарушений. Занятия физической культурой и спортом – одно из средств укрепления здоровья, очень важно даже в период пандемии сохранять физическую активность, чтобы организм мог выполнять свои функции. При этом процесс занятий спортом должен быть максимально безопасным. Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения разрабатывают правила проведения занятий. К этим требованиям относятся соблюдение масочного режима, использование санитайзеров, рециркуляторов, дезинфицирующих жидкостей, QR-кодов», – отметил заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара Сергей Четвериков.Посетители спортивных заведений привыкли к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и подчеркивают, что это позволяет им сосредоточиться непосредственно на процессе тренировки и дает чувство большего комфорта и безопасности. «Я возобновил тренировки, поскольку необходимо заниматься, хватит сидеть дома. Для меня очень важно, чтобы спортивное заведение, куда хожу, соблюдало санитарно-эпидемиологические меры, чтобы я не испытывал страха за собственную жизнь и здоровье», – рассказал один из посетителей фитнес-клуба на улице Самарской Александр Родионов.
В дни новогодних и рождественских каникул поток посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов не снизился, и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в период риска заболевания острыми респираторными и коронавирусной инфекциями особенно актуально.«С самого начала введения ограничений в нашем регионе мы соблюдаем все меры предосторожности: осуществляем температурный контроль как сотрудников, так и клиентов, организовали учёт QR-кодов, документы, позволяющие посещать заведение, заносятся в базу, – отметил управляющий фитнес-клубом Юрий Моргунов. – Наша система тренировок позволяет индивидуально подключать тренажеры под каждого посетителя, это исключает возможность заниматься без кода, соответственно, и без распознавания личности. Также каждые два часа ведется обработка помещений, как внутри зала, так и внутри раздевалок, на территории клуба установлены антисептики и фильтрующие лампы, которые обеззараживают воздух. Сейчас ни у кого не возникает дополнительных вопросов, поскольку соблюдение требований важно и для нашей безопасности, и для безопасности посетителей».
Напоминаем, в праздничные выходные в Самаре организована работа 63 прививочных пунктов, 3 кабинета функционируют в круглосуточном режиме. С более подробной информацией об адресах, графике работы пунктов и документах, которые необходимо взять с собой, можно ознакомиться по ссылке: www.samadm.ru/media/news/34810/.
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