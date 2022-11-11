Официальное закрытие Спартакиады боевых искусств “Непобедимая Держава” состоялось 4 ноября, в День народного единства, но еще в течение нескольких дней продолжались турниры, входящие в ее спортивную программу.

Завершающими для юбилейной Спартакиады стали два турнира по каратэ. С 18 по 20 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе “Дворец боевых искусств” будут проходить всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. О высоком уровне турнира свидетельствует его включение в Единый календарный план физкультурно-спортивных мероприятий министерства спорта РФ. А двумя неделями ранее в городе Орел завершились первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ. Большинство его российских участников, пребывая в хорошей спортивной форме, намерены приехать в Тольятти, чтобы побороться за медали СБИ “Непобедимая Держава”. Ожидается захватывающая конкуренция во всех многочисленных дисциплинах всестилевого каратэ, возрастных и весовых категориях.

Здесь же, в ФОК ДБИ 5-6 ноября проходил всероссийский турнир по каратэ WKC. Более 300 спортсменов из из республик Чувашия и Татарстан, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областей, а также команда из Казахстана состязались в ката, кумитэ и командных соревнованиях.

Десятилетний Макар Канцеров из детской студии единоборств “Эмпи” города Самара еще три года назад стал победителем первенства мира по всестилевому каратэ в своем возрастном диапазоне. Свои медали Макар не считает, потому что сделать это нелегко.

- Мне нравится приезжать на “Непобедимую Державу”, я здесь участвую уже в шестой раз, – признается юный, но при этом уже очень опытный спортсмен. – Для меня главное – это опыт и конкуренция. А конкуренция здесь хорошая, почти как на первенстве мира!

Его ровесница Яна Умнова, участница в категории до 35 кг в разделах кумитэ и ката, напротив, ярый коллекционер наград. Она ездит на все соревнования с мамой и уже успела заработать больше 50-ти медалей!

- Меня мама с папой привели на каратэ, и мне очень понравился этот вид спорта, – говорит о своем увлечении Яна. – Моих одноклассниц не интересует каратэ, поэтому я дружу с девочками, которые тоже занимаются в Поволжской академии боевых искусств. Есть даже подружки из других городов. В бою мы соперники, а после боя – друзья! Я тренируюсь для себя, стараюсь, не падаю духом, если что-то не получается, и не останавливаюсь на полпути.

Уютный ФОК ДБИ идеально подходит для соревнований по каратэ, айкидо и других смежных дисциплин. Просторная трибуна вмещает в себя всех болельщиков, пап и мам юных спортсменов. Соревнования идут одновременно на трех татами. За такими спортсооружениями – будущее российского каратэ и единоборств в целом.

- Россия не попала под изоляцию ни в каратэ WKC, ни во всестилевом каратэ, – сообщил вице-президент Федерации каратэ WKC России, судья международной категории Юрий Хоменко. – Во многом причина в том, что президентами всемирных федераций каратэ WKC и всестилевого каратэ являются россияне Вячеслав Тимофеев и Рамиль Габбасов, соответственно. Эти направления активно развиваются, подключаются новые страны. Но главная наша задача – развивать российское каратэ. И на данном турнире присутствует весь возрастной диапазон участников. В частности, в первый день соревновались на татами седые ветераны, те, кому за 50 лет! Главной целью Спартакиады “Непобедимая держава” в целом является массовость – это тот фундамент, на котором стоит спорт высших достижений. А изобилие спартакиадных направлений дает возможность спортсменам определиться с выбором нужного ему вида спорта.

Итак, спартакиадные баталии в Тольятти еще не завершились окончательно. А оргкомитет уже начал подготовку к новой XVI Спартакиаде боевых искусств “Непобедимая Держава”, которая пройдет через год, в октябре-ноябре 2023 года.