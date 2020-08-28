АО «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех оборудовало четыре муниципалитета Самарской области современными уличными спортивными комплексами собственного бренда «Заряжайся». Проект реализован в рамках трехстороннего договора между предприятием, Благотворительным фондом содействия социальному развитию Самарской области, а также администрацией муниципалитетов, которым предназначены изготовленные спортплощадки.

Спортивные площадки «Заряжайся» укомплектованы современных высокопрочным оборудованием – тренажерами и гимнастическими приспособлениями, предназначенными для проведения массовых тренировок и самостоятельных занятий воркаутом.

Самый большой спорткомплекс площадью 486 кв. м установлен в Новокуйбышевске на стадионе, расположенном между двух школ. В селе Красноармейское одноименного района спортплощадка (345 кв. м) появилась на реконструированной набережной. В селе Антоновка Сергиевского района спорткомплекс (216 кв. м) дополнил территорию рядом с детской площадкой. Четвертый комплекс (150 кв. м) установили в селе Токмакла Челно-Вершинского района.

«Предприятия холдинга «Технодинамика» не только выполняют обязательства по диверсификации производства, но активно реализуют различные национальные проекты. Так, современные спортивные площадки «Авиаагрегат» выпускает в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для самарского предприятия это системный проект, который реализуется, начиная с 2019 года. Бренд площадок «Заряжайся» успел хорошо зарекомендовал себя на рынке. Мы продолжим вносить свой вклад в строительство спортивной инфраструктуры городов и регионов России, реализовывая заявки на изготовление спорткомплексов», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

В ближайшее время «Авиаагрегат» по просьбе местных жителей планирует дооснастить поставленный в Новокуйбышевск спорткомплекс баскетбольной площадкой.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.