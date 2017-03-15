24 марта в Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ города-организатора Самары в рамках региональной акции «БлагоДарить» вручили благодарственные письма самым активным кандидатам в волонтеры и сотрудникам Центра.

Самарский Центр городских волонтеров решил поддержать добрую традицию волонтерского движения Самарского региона – присоединиться к Акции общественного признания «БлагоДарить» и сказать «Спасибо» активистам Центра за успех первого этапа региональной волонтерской программы – привлечение кандидатов в волонтеры на ЧМ-2018.

В качестве почетного гостя на Церемонию вручения благодарственных писем пригласили Посла города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ Самары – Олимпийского чемпиона по дзюдо Тагира Хайбулаева.

«Мне приятно побывать в гостях у вас. Волонтеры – важная часть будущего Чемпионата. Вы будете знакомить гостей с городом, и мы все вместе постараемся, чтобы гости запомнили Чемпионат мира именно в Самаре.

Поддержка волонтеров необходима и спортсменам, и никогда не остается нами незамеченной – я знаю это по своему опыту участия в Олимпийских играх и других соревнованиях, – сказал Хайбулаев, награждая ребят. – Пусть до Чемпионата мира по футболу еще больше года, у вас уже началось свое соревнование – за попадание в сборную волонтеров. Желаю вам удачно справиться во всеми этапами отбора и достойно подготовиться к мировому первенству. Будьте одной командой, не опускайте руки в случае трудностей и поддерживайте друг друга».

Посол города-организатора не только поздравил активистов Центра, но и с удовольствием ответил на интересовавшие участников встречи вопросы о его спортивной карьере и миссии на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018ТМ. Увидев в зоне отдыха Центра стол для настольного футбола, Тагир не устоял перед возможностью сыграть товарищеский матч с будущим волонтером. Спортсмен отметил, что сейчас, когда он взял паузу в соревнованиях, у него чаще получается самому выходить на футбольное поле, что он всегда делает с удовольствием. Хайбулаев рассказал, что всегда следит за матчами «Крыльев Советов», клуба его родины Дагестана – «Анжи», и сборной России.

«Очень рада быть частью команды Центра городских волонтеров, – поделилась впечатлениями Светлана Головина. – Меня, как будущего журналиста – я студентка второго курса – вдохновляет сама возможность участвовать в Чемпионате мира по футболу, получая при этом профессиональную практику. Сейчас я помогаю Центру освещать их мероприятия на сайте Волонтер63.рф и в социальных сетях. И, конечно, здорово принимать благодарности за помощь и шансы пообщаться с такими успешными людьми, настоящими чемпионами, как Тагир Хайбулаев».

После официальной части мероприятия, прошел показ художественного фильма о жизни одного из величайших футболистов, которого многие считают королем футбола, – бразильца Пеле.

«Сегодня мы сказали спасибо тем, кто с самого запуска нашей программы – с 16 сентября 2016 года – был с нами – актив медиа группы, рекрутеров и интервьюеров и многих других, чья помощь всегда нужна и важна, – подвела итог дня координатор волонтерских программ АНО «Дирекция-2018» Юлия Чигарева. – За это время мы провели основной этап приема заявок, сейчас на финишную прямую выходит этап собеседований. Нашу работу высоко оценивают на всероссийском уровне, поэтому нам точно есть за что благодарить ребят».

Акция общественного признания «БлагоДарить» проводится в Самарской области с 2006 года. Цель акции – привлечь внимание общественности к добровольческой деятельности, выразив благодарность волонтерам публично.

В рамках Акции, в единый день – 24 марта 2017 года, представители 67 различных организаций Самарской области вручат около 2000 благодарственных писем своим добровольцам за адресную помощь отдельным группам граждан, поддержку деятельности общественных организаций, помощь в организации мероприятий и событий.

Фото: Анар Мовсумов