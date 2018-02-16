Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области посетили одно из предприятий по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов и провели субботник по раздельному сбору мусора в зеленой зоне полуострова Копылова.

Член регионального штаба ОНФ Денис Радченко рассказал, что в ходе экскурсии на перерабатывающее мусор предприятие общественники фактически познакомились с действующей системой обращения с отходами в Самарской области. «Нам показали процесс транспортировки, сортировки и утилизации коммунальных отходов от граждан и предприятий, и сразу стало наглядно понятно, насколько важна сортировка мусора и почему сегодня столь актуальна тема раздельного сбора мусора», – пояснил Радченко.

Представители мусороперерабатывающего комплекса сообщили общественникам, что за год здесь обрабатывается 300 тыс. т твердых коммунальных отходов. Отобранные ресурсно-ценные фракции, такие как полиэтиленовая пленка и тара, резинотехнические изделия, древесные отходы, утилизируются на собственном оборудовании, а более 800 тыс. куб. м вторичных ресурсов возвращается в хозяйственный оборот города и области.

«Активисты ОНФ убедились, как много полезных и важных продуктов и вторичного сырья для дальнейшего производства получается в результате переработки мусора. Например, гранулят, из которого изготавливаются полиэтиленовые пакеты, или резиновая крошка для изготовления эластичных травмобезопасных спортивных покрытий. Такое использование вторичного сырья – наглядный пример бережливого производства, хозяйского отношения к экологии», – отметил Радченко.

Напомним, ОНФ провел опрос, посвященный готовности граждан России к внедрению на территории страны раздельного сбора мусора. Результаты опроса продемонстрировали реальную сознательность граждан по отношению к охране природы – почти 90% респондентов выступили за введение раздельного сбора. Абсолютное большинство россиян ясно осознают, что за переработкой отходов – будущее и раздельный сбор мусора необходим. Однако для успешной реализации реформы обращения с отходами необходимо создание инфраструктуры раздельного сбора мусора и вовлечение отходов во вторичный оборот, считают в ОНФ.

«В Самарской области технологии раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов применяются уже не первый год. Сейчас одна из главных задач – приучить жителей к раздельному сбору, чтобы само понятие как навык прививалось на подсознательном уровне с самого детства. Для этого мы проводим эколого-просветительские мероприятия, конкурсы детского творчества экологической направленности», – рассказал член регионального штаба ОНФ Денис Волков.

После экскурсии на предприятие по переработке мусора активисты ОНФ вместе жителями и представителями муниципалитета провели субботник по ликвидации свалки в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» на территории полуострова Копылова Ставропольского района области. Во время уборки все пластиковые элементы были собраны в отдельный мешок. Мусор направлен на переработку.