Такая незаменимая вещь, как навигационная система, не часто может похвастаться полноценным функционалом, способным обеспечить комфорт водителю BMW и пассажирам. Подобные недочеты штатного навигатора исправляются монтажом дополнительных блоков, без ущерба для штатного устройства.

Блок для BMW 5 серии G30

Вот эта навигация G30 на базе Android 10/12 расширяет функционал штатной системы. Из отзывов водителей следует, что популярностью пользуется ОС Android12. Причин несколько:



Автоматическое подключение и отключение, по мере необходимости, ассистирующих приложений, в том числе камер заднего вида;



Переключение с Android BMW 5 G30 на штатное устройство производится кнопкой «Меню» и занимает всего пару секунд;

5 G30 на штатное устройство производится кнопкой «Меню» и занимает всего пару секунд;

На монитор, по желанию водителя, можно вывести виджеты основных приложений;



В дополнение к установленным в Андроид BMW G30 программам Погода, АнтиРадар, Яндекс. Навигатор, Лайм ТВ, YouTube, IVI , можно скачать любые другие приложения. Для этого достаточно воспользоваться каталогом Play Market;

G30 программам Погода, АнтиРадар, Яндекс. Навигатор, Лайм ТВ, YouTube, , можно скачать любые другие приложения. Для этого достаточно воспользоваться каталогом Play Market;

Раздача интернета производится через внешние носители или модем 4G;



Для пользования картами в условиях отсутствия доступа к интернету в навигации BMW G30 можно установить приложение MarsMe (офлайн-навигатор) из Play Market;

G30 можно установить приложение MarsMe (офлайн-навигатор) из Play Market;

Наличие микрофона позволяет подавать системе голосовые команды, пользоваться услугами ассистента Алисы;



Основные причины для установки навигатора BMW G30:



Навигатор указывает наличие пробок, предупреждает о нестандартных ситуациях, возникших на дороге, отмечает камеры видеонаблюдения, информирует об ограничении скоростного режима, выстраивает несколько вариантов маршрута;



Кроме Яндекс. Навигатора автовладелец может установить любой сервис (Navitel. Яндекс. Карты, Google Mars, Сity Guide, IGO Primo);

Primo);

NAVI позволяет слушать музыку, пользоваться онлай кинозалом, смотреть программы TV (в том числе и в записи), получать информацию о состоянии автомобиля в текущем моменте;

позволяет слушать музыку, пользоваться онлай кинозалом, смотреть программы TV (в том числе и в записи), получать информацию о состоянии автомобиля в текущем моменте;

Благодаря функции двойного экрана навигатора BMW6, можно пользоваться сразу двумя приложениями.



Важно! Установка блока Андроид BMW G30 не предусматривает повреждения штатной проводки, воздействия на заводское навигационное устройство, оставляя его без изменений.

Навигационная система для BMW6 G32

Такая вот навигация BMW 6 G32 – это, в первую очередь, Android 12, сенсорный экран, восьми ядерный процессор, ОП на 8 Gb, модем 4G. Не очень богатый функционал дополняется мультимедиа системой, не причиняя вреда штатному устройству. В результате автомобиль получает навигационный блок с обширным набором функций.

К числу преимуществ Android BMW 6 относятся:



При переключении задней передачи автоматически включается камера заднего вида (угол обзора – 120°), неискаженное изображение транслируется на головной монитор. Во время парковки автомобиля включается функция онлайн разметки.



Андроид БМВ 6 оснащена функцией обзора на 360°, с выводом картинки на монитор. Это позволяет контролировать пространство вокруг авто, в том числе находящееся вне поля зрения, проводить маневры в сложных условиях;

6 оснащена функцией обзора на 360°, с выводом картинки на монитор. Это позволяет контролировать пространство вокруг авто, в том числе находящееся вне поля зрения, проводить маневры в сложных условиях;

Свободное пользование интернетом обеспечивает Wi-Fi в сочетании со смартфоном;



Одна из функций навигации BMW 6 обеспечивает проекцию изображения с головного экрана на лобовое стекло, что позволяет водителю одновременно видеть дорогу и информацию с навигатора;

6 обеспечивает проекцию изображения с головного экрана на лобовое стекло, что позволяет водителю одновременно видеть дорогу и информацию с навигатора;

Для удобства пассажиров, в Navi предусмотрена возможность установки дополнительных экранов с набором приложений;



Важно! Навигация BMW 6 серии G32 оснащена пакетом ассистентов, которые обеспечивают безопасное вождение.