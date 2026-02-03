С января 2026 года маркировка дизельного топлива красителем стала обязательной

для всех производственных объектов и техники Компании. Корпоративный транспорт переведен на дизтопливо с красным маркером.

Окрашивание производится специалистами непосредственно на площадках хранения ГСМ и выезда автоцистерн с нефтебазы. Для достижения необходимого оттенка используется рецептура коммерческого учета красителя на одну тонну дизельного топлива. Колер не влияет на технические характеристики горючего, адаптирован к суровым климатическим условиям и устойчив к попыткам химического выведения.

Данная мера позволяет идентифицировать топливо, приобретенное для нужд АО «РНГ» и группы компаний холдинга, и усилить контроль за его оборотом, затрудняя возможность хищений для последующей перепродажи.

О внедрении системы маркировки уведомлены правоохранительные органы Республики Саха (Якутия). АО «РНГ» предупреждает: сбыт или покупка маркированного топлива может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности как продавца, так и покупателя.