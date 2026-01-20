С 24 февраля начался прием заявок на ежегодный конкурс на специальные премии в сфере образования для педагогических работников Республики Саха (Якутия). Компания выступает инициатором проекта и его Генеральным партнером.

В 2026 году в регионе пройдет пятый юбилейный сезон конкурса. Принять участие в нем смогут преподаватели со стажем не менее трех лет, реализующие программы дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования, вне зависимости от типа и вида организации.

Премию в размере 100 тыс. рублей получат сто лучших педагогов Якутии, заслуживших общественное признание за существенный вклад в развитие системы образования. Конкурсная комиссия будет оценивать участников по следующим критериям: высокая успеваемость воспитанников и учеников, результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и социально-образовательных проектах, профессиональные достижения самого педагога.

Конкурс был учрежден Компанией в декабре 2021 года. За это время участие в нем приняли 1542 педагогических работника из всех районов республики, из них 400 победителей удостоились премий от АО «РНГ». Ожидается, что юбилейный сезон станет самым масштабным по числу участников.

Прием заявок продлится до 27 марта. Торжественное награждение победителей пройдет в столице региона в преддверии Дня Республики Саха (Якутия) – 24 апреля.