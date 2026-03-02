В условиях аномальной зимы 2026 года коммунальные службы города Мирного Республики Саха (Якутия) столкнулись с дефицитом противогололёдных материалов. К началу весеннего сезона запасы инертных смесей, используемых для обработки проезжей части и пешеходных зон, были полностью исчерпаны.

На обращение городской администрации оперативно отреагировало АО «РНГ» — многолетний партнёр Мирного и Мирнинского района в реализации социально значимых и инфраструктурных инициатив. Компания выделила 300 кубометров щебёночного отсева — это порядка 15 грузовых автомобилей специализированного материала, который будет использован для обеспечения безопасности дорожного движения в переходный зимне-весенний период.

Поддержка коммунальных служб в рамках действующих соглашений о сотрудничестве — часть системной работы АО «РНГ» по содействию устойчивому развитию территории. Регулярное взаимодействие с местными властями и организациями позволяет компании своевременно реагировать на актуальные потребности жителей региона и вносить вклад в повышение качества городской среды.