12 марта 2026 года в 18:00 в Самарском областном художественном музее (СОХМ) стартует выставка «Между авангардом и андеграундом. На перепутье». В экспозиции — 32 работы из музейного собрания и частных коллекций, раскрывающие трансформацию русского искусства в период от революционных экспериментов начала XX века до «оттепельного» андеграунда.

Выставка предлагает зрителю проследить, как художники, начинавшие в духе авангарда, адаптировались к новым реалиям 1920–30-х годов. Среди участников — мастера объединения «Бубновый валет»:

Пётр Кончаловский с работами «Дубки» и «Тетерева и вальдшнепы», демонстрирующими эволюцию от сезаннизма к классическому реализму;

Аристарх Лентулов, чья картина «За чтением газеты» отражает поворот к темам АХРР;

Илья Машков, представленный натюрмортом «Яблоки и гранаты» — эскизом для ВСХВ.

Отдельный акцент сделан на фигурах, ставших связующим звеном между эпохами:

Роберт Фальк, чей парижский период и возвращение в советский контекст повлияли на целое поколение художников-нонконформистов;

Александр Тышлер, чьи экспрессивные, почти сценические композиции 1920-х предвосхитили эстетику оттепели;

Сергей Романович, чья духовно ориентированная живопись ведёт диалог с античной и православной традицией.

Завершают экспозицию театральные эскизы Натана Альтмана 1960-х, подчеркивая преемственность авангардных идей.

Идея выставки выросла из коллекционерского проекта Вячеслава Тишина (компания «АРТ-МОСТ»). Изучая творчество шестидесятников, он обратился к их художественным «корням» — объединениям «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Маковец». Результатом стало исследование, показывающее, как краткий, но мощный импульс авангарда определил траекторию всего отечественного искусства XX века.