Здоровье

АО «РНГ» оказывает помощь районной больнице города Мирного 2024-12-26 14:21



Компания организует закупку и передачу в безвозмездное пользование медицинских инструментов на сумму более 2 млн рублей. Помощь оказывается отделению травматологии Мирнинской центральной районной больницы. Закупаемые инструменты используются для установки бесцементных эндопротезов тазобедренного сустава. Они необходимы пациентам с переломами шейки бедра и деформирующим остеоартрозом тазобедренного сустава. Для некоторых

больных – это единственный вариант лечения. АО «РНГ» регулярно поддерживает Мирнинскую ЦРБ. В предыдущие годы Компания передавала больнице лекарственные препараты и различное медицинское оборудование.

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