В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Минздрава РФ применяют инновационную методику MiLEP – минимально инвазивную лазерную энуклеацию для лечения пациентов с аденомой простаты. Сегодня MiLEP входит в клиническую практику всего в нескольких странах мира, но методика уже зарекомендовала себя как эффективный, но при этом более безопасный способ радикального избавления от нарушений мочеиспускания, вызванных аденомой простаты.

Институт урологии и репродуктивного здоровья человека – единственное учреждение в России, обладающее опытом в применении MiLEP. С марта 2024 года здесь в рамках рандомизированного клинического исследования успешно выполнено более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера.

Несмотря на то, что данная технология является зарубежной разработкой, некоторые составляющие инструмента уже имеют российские аналоги: оптическая система, размер которой равен всего лишь 2,9 мм. Более того, для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого (FIBERLASE U1) и последнего (FIBERLASE U-MAX) поколения, которые открывают перед хирургом дополнительные возможности посредством модуляции пульса (DissectPulse).

«Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации и заключается в выполнении энуклеации единым блоком с ранним апикальным выделением и no-touch диссекцией, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии. Данная техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи), и как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания мочи», - поясняет Владислав Петов, врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Результаты рандомизированного клинического исследования:



MiLEP успешно проведен 30 пациентам. Средний возраст пациентов составил 67 лет, а объем простаты 63 см 3 (при норме до 25 см 3 ). У всех пациентов были выраженные нарушения мочеиспускания, которые проявлялись как субъективно (результаты опросника IPSS , средний балл которого составил – 24), так и объективно: максимальная скорость потока мочи – 9,8 мл/с (при норме > 15 мл/с), а объем мочи после мочеиспускания – 100 мл (при норме < 50 мл).

Операция занимает в среднем 52 мин, при этом на первый этап (энуклеация) выделения ткани аденомы посредством лазера уходит порядка 34 минут, а на второй этап (морцелляция) измельчения и аспирации кусочков аденомы всего – 7 минут.

Эффективность энуклеации и морцелляции составили 1,2 г/мин и 6,3 г/мин, соответственно. При обзоре доступной научной литературы данные показатели MiLEP не уступают стандартной энуклеации.

Послеоперационные осложнения отмечены у 7 пациентов, однако, следует отметить, что все они относились к легкой степени и не влияли на периоперационные результаты и длительность госпитализации, и, в большинстве случаев, оставались незаметными для пациентов.

Длительность катетеризации пациентов составляет 1-2 дня, а госпитализация в среднем составляет 3 дня, однако, и эти данные в будущем могут оказаться еще меньше.

Стрессовое послеоперационное недержание, оцениваемое как необходимость использования специальных урологических прокладок, отмечено у 2 пациентов в день удаления уретрального катетера. При оценке данного осложнения через 1 месяц, обнаружено, что ни у одного из прооперированных пациентов недержания мочи не было.



«Дальнейшая работа будет посвящена подтверждению полученных результатов на большей выборке пациентов и при большем сроке наблюдения, чтобы доказать безопасность и преимущества MiLEP в отношении травмы мочеиспускательного канала, –

резюмирует Владислав Петов,

- однако даже сейчас мы можем предполагать, что уменьшение размера используемого инструмента, проходящего через уретру, где важен каждый миллиметр, должно положительно сказываться на риске образования послеоперационных стриктур (сужений) мочеиспускательного канала».

Впервые данные результаты были анонсированы в рамках XXIV Конгресса Российского общества урологов в Екатеринбурге.