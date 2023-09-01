В Сеченовском Университете получены первые результаты применения инновационной методики MiLEP для лечения аденомы простаты2024-10-02 10:52
В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Минздрава РФ применяют инновационную методику MiLEP – минимально инвазивную лазерную энуклеацию для лечения пациентов с аденомой простаты. Сегодня MiLEP входит в клиническую практику всего в нескольких странах мира, но методика уже зарекомендовала себя как эффективный, но при этом более безопасный способ радикального избавления от нарушений мочеиспускания, вызванных аденомой простаты.
Институт урологии и репродуктивного здоровья человека – единственное учреждение в России, обладающее опытом в применении MiLEP. С марта 2024 года здесь в рамках рандомизированного клинического исследования успешно выполнено более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера.
Несмотря на то, что данная технология является зарубежной разработкой, некоторые составляющие инструмента уже имеют российские аналоги: оптическая система, размер которой равен всего лишь 2,9 мм. Более того, для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого (FIBERLASE U1) и последнего (FIBERLASE U-MAX) поколения, которые открывают перед хирургом дополнительные возможности посредством модуляции пульса (DissectPulse).
«Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации и заключается в выполнении энуклеации единым блоком с ранним апикальным выделением и no-touch диссекцией, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии. Данная техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи), и как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания мочи», - поясняет Владислав Петов, врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.
Результаты рандомизированного клинического исследования:
«Дальнейшая работа будет посвящена подтверждению полученных результатов на большей выборке пациентов и при большем сроке наблюдения, чтобы доказать безопасность и преимущества MiLEP в отношении травмы мочеиспускательного канала, – резюмирует Владислав Петов, - однако даже сейчас мы можем предполагать, что уменьшение размера используемого инструмента, проходящего через уретру, где важен каждый миллиметр, должно положительно сказываться на риске образования послеоперационных стриктур (сужений) мочеиспускательного канала».
Впервые данные результаты были анонсированы в рамках XXIV Конгресса Российского общества урологов в Екатеринбурге.
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