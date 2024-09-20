На опорной базе промысла Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения появились новые общежитие и столовая.

Двухэтажное здание общежития площадью 1500 м2 рассчитано на 50 двухместных комнат, каждая из которых оборудована кондиционером. За счет компании организован сервис стирки и химчистки униформы и постельных принадлежностей.

На этапе проектирования жилого комплекса особое внимание было уделено оснащению помещений техникой для бесперебойной связи. Сейчас на всей территории нового общежития, а также в столовой действует беспроводная сеть Wi-Fi.

Для сотрудников на вахте предусмотрено бесплатное трехразовое питание. Новая столовая позволяет работникам удобно принимать вкусную и здоровую пищу, приготовленную по-домашнему. Ежедневно предлагается свежий хлеб из собственной пекарни и специально очищенная питьевая вода. Компания закупает качественные продукты напрямую у производителей. Проводятся дни национальных кухонь. Поддержанием высокого уровня бытовых условий занимается отдельный штат работников.

АО «РНГ» продолжает заботиться о своих сотрудниках на вахте, создавая для них комфортные условия для работы и отдыха.