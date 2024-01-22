В понедельник, 3 июня, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил членам регионального Правительства, депутатам Самарской губернской думы, главам муниципальных образований, руководителям крупнейших предприятий губернии, представителям общественных объединений и религиозных организаций временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На эту должность его назначил Президент России Владимир Путин 31 мая.

Полпред Президента отметил, что у Вячеслава Федорищева есть накопленный опыт работы в федеральных и региональных органах власти, которые позволит ему своевременно и качественно решать задачи по социально-экономическому развитию Самарской области, поставленные руководством страны. «Для этого в регионе есть все необходимые ресурсы, это в первую очередь развитый многоотраслевой промышленный комплекс, основу которого составляет обрабатывающая промышленность с высоким экспортным потенциалом. На территории Самарско-Тольяттинской агломерации сконцентрированы высокотехнологичные перспективные кластеры автомобилестроения, аэрокосмической, фармацевтической и химической промышленности. Регион формирует и новые направления производства, в том числе в сфере беспилотной авиации и глубокой переработки газа, – подчеркнул Игорь Комаров. – В области мощный научно-технологический комплекс, а также развитая инфраструктура и инновационная деятельность. В силу своего уникального географического положения область находится на пересечении важнейших транспортных коридоров и обладает высоким транзитным потенциалом. Кроме того, Самарская область — это территория притяжения туристов. Здесь есть интересные и очень красивые места. В регионе много молодых талантов, это один из окружных центров молодежной политики».

Игорь Комаров поблагодарил завершившего работу в должности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за вклад в развитие региона, отметив многочисленные достижения. К слову сказать, все они широко представлены на международной выставке-форуме «Россия». В условиях санкций принимались эффективные решения для развития экономики и социальной сферы, несмотря на ограничения, наблюдается рост промышленного производства и аграрного сектора.

«Последние три года область уверенно входит в десятку лидирующих регионов страны по национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, – подчеркнул полпред Президента. – Большое внимание региональные органы власти оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей. Это то, что необходимо сохранять и преумножать новому руководству региона».

Игорь Комаров, обращаясь к врио Губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, отметил важность решения национальных целей развития, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. «В первую очередь, это касается стабильной работы оборонной промышленности, где область имеет значительные и очень важные для нашей страны компетенции, – поставил задачу полпред. – Региональные органы власти должны уделять внимание развитию системы социального сопровождения и поддержки защитников Отечества и членов их семей. Сохранение уже существующих социальных гарантий, обеспечение бесперебойной работы объектов инфраструктуры, строительства, стабильности на рынке труда, улучшение предпринимательского климата и социального самочувствия жителей. Предстоит большая работа по увеличению доходов населения, выстраиванию еще более эффективных коммуникаций между властью и жителями области».

В свою очередь, Вячеслав Федорищев отметил, что давно знаком с регионом, с людьми, которые живут и работают на Волге. Успешное взаимодействие и сотрудничество было налажено в рамках комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность», а также благодаря кооперации с Тульской областью.

Врио руководителя региона подчеркнул, что Президент Российской Федерации оказал ему «высокое доверие, назначив своим Указом временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области», и отметил, что намерен одной командой вместе с Правительством и жителями губернии решать ключевые задачи, которые обозначены в Указе Главы государства о национальных целях. «Они очень четкие, амбициозные. Нам вместе нужно будет добиваться того, чтобы Самарская область была на первых местах, причем не в рейтингах. Огромные задачи стоят в сфере народосбережения. Важно, чтобы люди, которые здесь живут, получали самое лучшее образование, услуги здравоохранения, чтобы жизнь была самая комфортная и красивая», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Он добавил: важно создавать условия для того, чтобы в регион приезжали жить и трудиться талантливые люди со всей страны.

Врио главы региона подчеркнул, что будет продолжена забота о защитниках Отечества, о семьях военнослужащих: «Нам нужно вместе подумать о том, что еще мы можем сделать для фронта, для помощи семьям, чтобы бойцы чувствовали поддержку и оставались сильными».

Вячеслав Федорищев отметил, что большой объем работы по развитию региона ложится на глав муниципальных образований. «Вы напрямую общаетесь с людьми, на вас лежит колоссальная нагрузка. Поэтому я обещаю, что Правительство Самарской области будет оказывать не просто всестороннюю поддержку, а в одном ключе с вами работать над задачами, которые стоят перед каждым городом, сельским поселением, перед каждым населенным пунктом», – заверил врио главы региона.

По его мнению, руководители муниципалитетов, вся команда Правительства область должна работать эффективно, уверенно и самое главное – в контакте с жителями. «Это то, что отдельно подчеркнул Президент Российской Федерации во время нашей встречи. На самом деле, это ключ к успешной работе в любом направлении. Поэтому наша с вами задача, коллеги, — максимально настроить это взаимодействие всеми доступными инструментами, чтобы каждый житель получал качественную обратную связь на запрос, поручение, наказ, видел, что его проблема решается», – обратился врио Губернатора.

Вячеслав Федорищев поблагодарил Дмитрия Азарова за проделанную за последние годы работу по развитию Самарской области, подчеркнув, что заданные темпы будут продолжены. «То, что было сделано Вами, уважаемый Дмитрий Игоревич, с коллегами, с командой — нельзя переоценить, это видно. Я уверен: все коллеги, которые сейчас работают, увидят, что есть возможность продолжать в том же темпе. Может быть, где-то будут новые направления, но курс останется прежний. Это Ваш курс, Дмитрий Игоревич, Вы его заложили, поэтому Вам спасибо большое», — обратился Владислав Федорищев к Дмитрию Азарову.

«Завершен большой этап моей работы в должности Губернатора Самарской области. Работы, которой я по-настоящему горжусь. И которая конечно, была бы невозможна без поддержки, активности, неравнодушия, патриотизма жителей губернии. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. И я искренне хочу поблагодарить нашего национального лидера за это счастье работать на родной земле», – сказал в своем выступлении Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что несмотря на вызовы пандемии, давление санкций, экономика, промышленность Самарской области выстояли и стали сильнее, а регион впервые в истории стал третьим по численности населения в Приволжском федеральном округе. Были открыты сотни социальных и инфраструктурных объектов. Бывший руководитель региона отметил, что высоких результатов удалось добиться благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, помощи полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. «Уверен, что эта помощь продолжится и впредь, – выразил уверенность Дмитрий Азаров. – Эта поддержка, которая у нашего региона была всегда, не привела бы к результатам, если бы не ежедневный добросовестный труд сотен тысяч людей в городах и сёлах нашего региона. И сегодня, завершая работу в должности главы региона, я хочу от всей души поблагодарить каждого, кто был и остается частью нашей большой команды Самарской области. Это были прекрасные, наполненные событиями и смыслом, результатами годы. И я счастлив был прожить каждый день вместе с вами. Был, остаюсь и всегда буду сыном самарской земли! Впереди – новый этап, в который Самарская область вошла под руководством нового губернатора. У нас есть амбициозные планы, есть и проблемы, над которыми необходимо продолжить работу. И я хочу обратиться к каждому из вас о всемерной поддержке Вячеслава Андреевича. Я уверен, Вячеслав Андреевич, что новые успехи в ближайшее уже время будут у нашей Самарской области. Я, если потребуется, готов всегда помочь».

После представления временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев ответили на вопросы журналистов о дальнейших векторах развития региона.

«Задачи понятные, на мой взгляд: продолжить дальнейшее развитие Самарской области, которая имеет особое значение и для ПФО и всей страны. И меня с ней связывают особые отношения, хотелось бы чтобы регион в дальнейшем поступательно, успешно развивался. Из более конкретных задач – это задачи, связанные со специальной военной операцией: вопросы поддержки семей военнослужащих, вопросы организации выполнения гособоронзаказа, работы оборонных наших предприятий, вопросы комплектования вооруженных сил, поддержки ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, поступательное развитие, реализация национальных целей, поставленных Президентом нашей страны, – подчеркнул Игорь Комаров. – Эти задачи очень важны, они на мой взгляд, по показателям объективным реализовывались в Самарской области достаточно успешно, хорошо. Хочется поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова за годы его работы, и за то, что действительно много хорошего сделано в Самарской области».

Вячеслав Федорищев отметил, что на первых этапах своей работы в новой должности ему предстоит познакомиться с жителями и коллективом, который работает в Правительстве региона. «Я знаю по результатам работы, что коллектив – сильный, умеет добиваться целей и выполнять задачи, которые ставятся руководством страны, – отметил он. – Предстоит познакомиться с жителями. Невозможно без общения с людьми построить успешную работу. Поэтому буду знакомиться, и, конечно же, работать с первого дня. Задач очень много, они очень серьезные, исходят из национальных целей, которые поставлены руководством страны, из внутреннего понимания в Самарской области, по каким направлениям нужно усилиться».

Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу, в ходе которой стороны подробно обсудили первоочередные и перспективные задачи, стоящие перед руководителем региона.