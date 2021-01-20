19 августа в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма». Выставка, приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя, посвящена Юрию Михайловичу Лужкову и его вкладу в возрождение храмов Москвы, истории воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.

Выставка, открывающая цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фондом Юрия Лужкова и Фондом Храма Христа Спасителя при поддержке Главного архива РФ и Музея Москвы, предоставивших для нее уникальные фотоматериалы и экспонаты.

В торжественном открытии выставки приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Елена Батурина, вдова Ю. М. Лужкова и глава Совета Фонда Юрия Лужкова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тепло рассказал о своих впечатлениях от работы и личного общения с Ю. М. Лужковым: «Юрий Михайлович оставил за собой абсолютно положительный след, какой мало кто оставил из его современников-творцов перестройки. Только история и время определяют, был ли человек действительно выдающимся. Память о Юрии Михайловиче свидетельствует о том, что он был выдающийся мэр и очень хороший человек с добрым сердцем, открытый к людям. Мое личное общение с ним всегда было окрашено очень положительными красками. Воспоминания о нем создают в моей памяти светлый образ мудрого, сильного, непобедимого человека, который шел собственным путем, но преследовал не свои личные цели, а благо его любимой Москвы. Вот поэтому он заслужил того, чтобы память о нем переходила из поколения в поколение. Призываем всех помнить подвиг жизни Юрия Михайловича, его любовь к Москве, его мужественное служение благу города даже вопреки собственному личному благополучию».

Елена Батурина затем поблагодарила гостей выставки и отметила: «Москва и жизнь» — так называется автобиография Юрия Михайловича, цитаты из которой станут вашими проводниками по этой выставке. Они помогут вам увидеть в нем не только государственного деятеля, мэра и управленца, но человека, влюбленного в Москву, искренне радеющего за благополучие столицы и ее жителей. Юрий Михайлович очень серьезно относился к духовной жизни москвичей. В разрушении Храма Христа Спасителя он видел насильственный разрыв с духовными корнями России, трагедию для всех православных страны. Поэтому борьба за восстановление Храма была не просто важнейшим градостроительным, архитектурным и историческим проектом, но глубоко личным делом, целью которого было восстановление исторической справедливости, возрождение веры и культуры. Эта выставка особенно важна для Фонда Юрия Лужкова, так как она станет первой в цикле памятных мероприятий в честь 90-летия со дня его рождения, которое наступит через год».

Пространство выставки состоит из нескольких разделов, описывающих этапы жизни Ю. М. Лужкова, рассказывающих об истории восстановления Храма Христа Спасителя и других святынь столицы, а также о реставрированных, воссозданных и новых построенных объектах искусства, культуры и спорта. Выставка будет открыта для посещения с 20 августа по 1 октября 2025 года, ежедневно с 10 до 18 часов.

Экспонатами выступают фото- и видеоматериалы Фонда Юрия Лужкова и Фонда Храма Христа Спасителя, артефакты, связанные со строительством, награды Ю. М. Лужкова от РПЦ и религиозных организаций, обращения, письма и воспоминания людей, связанные с восстановлением Храма.

Ю. М. Лужков умер 10 декабря 2019 года на 83-м году жизни. Фонд Юрия Лужкова начал свою работу в 2020 году для продолжения его добрых начинаний, развития и поддержки культурной, образовательной, духовной, спортивной жизни Москвы и других городов России, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель.