Самарский футбольный клуб “Крылья Советов” до начала следующего сезона должен обрести крупного спонсора, поэтому у команды не должно возникнуть проблем с лицензированием в Мир – Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ранее Федорищев заявлял, что в 2025 году деньги, которые направлялись на финансирование спортивных клубов региона, будут перераспределены на массовый спорт.

“Крылья Советов” будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ, – написал Федорищев. – Сейчас задача – быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у “Крыльев” есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объем бюджетных средств, но при этом увеличиваем объем спонсорской поддержки”.

“Планируем, что до начала следующего сезона у “Крыльев” появится новый крупный партнер. Никаких проблем с лицензированием на следующий сезон у “Крыльев” быть не должно. Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы”, – добавил глава Самарской области.