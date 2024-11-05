В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) состоялось первенство по эндуро «Восточный склон – 2025», организованное при финансовой поддержке АО «РНГ». В гонке приняли участие 21 мотоспортсмен из Мирного, Ленска и Якутска.

Эндуро — это захватывающая дисциплина мотоспорта, где гонщики соревнуются на сложных внедорожных трассах. На этот раз участникам предстояло преодолеть более 8 километров маршрута с резкими подъёмами, спусками и искусственными препятствиями: брёвнами, покрышками и каменными завалами.

Соревнования прошли в четырёх классах — «Хобби», «Спорт», «Юниоры» и «МХ». Лучшие гонщики были отмечены кубками, грамотами и ценными призами.

Организаторы поблагодарили АО «РНГ» за постоянную поддержку спортивных инициатив в регионе. Компания уже не первый год вносит значительный вклад в развитие массового спорта и физической культуры в Якутии.