Участники IT-семинара первыми протестировали новые продукты Клеверенс2025-08-13 10:04
Компания Клеверенс провела партнёрский семинар в отеле HolidayHall, где представила обновлённую программу сотрудничества, новые программные решения для терминалов сбора данных (ТСД) и обсудила актуальные изменения в системе цифровой маркировки.
Мероприятие посетили представители ИТ-компаний, системные интеграторы, поставщики оборудования Auto-ID, консалтинговые агентства и франчайзи 1С. Участники получили уникальную возможность первыми познакомиться с ключевыми стратегиями развития компании, протестировать инновационные продукты и обсудить перспективы рынка автоматизации.
«Мы стремимся, чтобы наши партнёры были на шаг впереди и могли предложить клиентам передовые решения для автоматизации. Новая программа 2025 года позволит каждому партнёру зарабатывать больше, используя готовые инструменты для внедрения», — отметил Антон Виноградов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании «Клеверенс».
В рамках семинара участникам представили:
Особое внимание вызвал практический блок, где участники узнали, как без лишних вложений и программирования подключить готовые решения для ТСД и маркировки, а также получать доход от каждой лицензии.
Что обсуждали и почему это важно для бизнеса можно ознакомиться в официальном отчете партнерского семинара в Самаре.
