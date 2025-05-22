Участники IT-семинара первыми протестировали новые продукты Клеверенс
2025-08-13 10:04

Компания Клеверенс провела партнёрский семинар в отеле HolidayHall, где представила обновлённую программу сотрудничества, новые программные решения для терминалов сбора данных (ТСД) и обсудила актуальные изменения в системе цифровой маркировки.

Мероприятие посетили представители ИТ-компаний, системные интеграторы, поставщики оборудования Auto-ID, консалтинговые агентства и франчайзи 1С. Участники получили уникальную возможность первыми познакомиться с ключевыми стратегиями развития компании, протестировать инновационные продукты и обсудить перспективы рынка автоматизации.

«Мы стремимся, чтобы наши партнёры были на шаг впереди и могли предложить клиентам передовые решения для автоматизации. Новая программа 2025 года позволит каждому партнёру зарабатывать больше, используя готовые инструменты для внедрения», — отметил Антон Виноградов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании «Клеверенс».

В рамках семинара участникам представили:

  • новую партнёрскую программу 2025 с расширенными возможностями и поддержкой;
  • инновационные продукты Клеверенс для автоматизации складов и розницы, и производства;
  • обновления в системе цифровой маркировки, которые вступают в силу в этом году;
  • живую демонстрацию решений Mindeo, проведённую Дмитрием Шаховым, территориальным директором по продажам в России и СНГ;
  • реальные кейсы партнёров, включая выступление Алексея Шамаева, генерального директора компании «Ай-Ти Проект».


Особое внимание вызвал практический блок, где участники узнали, как без лишних вложений и программирования подключить готовые решения для ТСД и маркировки, а также получать доход от каждой лицензии.

Что обсуждали и почему это важно для бизнеса можно ознакомиться в официальном отчете партнерского семинара в Самаре. 
  © 443000.ru

 