Компания Клеверенс провела партнёрский семинар в отеле HolidayHall, где представила обновлённую программу сотрудничества, новые программные решения для терминалов сбора данных (ТСД) и обсудила актуальные изменения в системе цифровой маркировки.

Мероприятие посетили представители ИТ-компаний, системные интеграторы, поставщики оборудования Auto-ID, консалтинговые агентства и франчайзи 1С. Участники получили уникальную возможность первыми познакомиться с ключевыми стратегиями развития компании, протестировать инновационные продукты и обсудить перспективы рынка автоматизации.

«Мы стремимся, чтобы наши партнёры были на шаг впереди и могли предложить клиентам передовые решения для автоматизации. Новая программа 2025 года позволит каждому партнёру зарабатывать больше, используя готовые инструменты для внедрения», — отметил Антон Виноградов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании «Клеверенс».

В рамках семинара участникам представили:



новую партнёрскую программу 2025 с расширенными возможностями и поддержкой;

инновационные продукты Клеверенс для автоматизации складов и розницы, и производства;

обновления в системе цифровой маркировки , которые вступают в силу в этом году;

живую демонстрацию решений Mindeo , проведённую Дмитрием Шаховым, территориальным директором по продажам в России и СНГ ;

реальные кейсы партнёров , включая выступление Алексея Шамаева, генерального директора компании «Ай-Ти Проект».



Особое внимание вызвал практический блок, где участники узнали, как без лишних вложений и программирования подключить готовые решения для ТСД и маркировки, а также получать доход от каждой лицензии.

Что обсуждали и почему это важно для бизнеса можно ознакомиться в официальном отчете партнерского семинара в Самаре.