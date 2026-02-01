Цена BAIC в рекламе и итоговая сумма в договоре могут отличаться. На стоимость влияют год выпуска, комплектация, установленное оборудование, способ оплаты, кредит и передача прежнего автомобиля в trade-in. Поэтому предложения дилеров нужно сравнивать по одинаковым условиям, а не по самой низкой цифре на рекламном баннере.

На 30 июля 2026 года официальный дистрибьютор указывал следующие ценовые ориентиры: BAIC U5 Plus — от 1 999 000 ₽ вместо 2 380 000 ₽, X55 — от 2 490 000 ₽ вместо 2 700 000 ₽, BJ60 — от 4 990 000 ₽ вместо 5 890 000 ₽. Специальные предложения распространялись на ограниченное количество автомобилей и имели определённый срок действия. Конечную стоимость конкретной машины устанавливает дилер.

Из чего складывается цена автомобиля

Цена по прайсу показывает базовую стоимость выбранной модели и комплектации. Специальная цена обычно действует на автомобили определённого года выпуска или отдельную складскую партию.

Цена при покупке в кредит может включать дополнительную скидку. При этом нужно учитывать процентную ставку, срок договора, первоначальный взнос, страхование и платные услуги. Более низкая стоимость автомобиля не всегда означает меньшую итоговую сумму выплат.

Цена с trade-in рассчитывается после оценки сдаваемой машины. Дилер определяет её зачётную стоимость и возможную дополнительную выгоду. Условия зависят от возраста, состояния, пробега и ликвидности автомобиля.

Реальной ценой следует считать итоговую сумму по договору с учётом оборудования, выбранных услуг и обязательных платежей.

Кредит и trade-in

Для U5 Plus и BJ60 2025 года предлагалась фирменная кредитная программа со ставкой от 0,01%, первоначальным взносом от 0% и сроком до восьми лет. Минимальная ставка доступна только при соблюдении условий банка, поэтому перед подписанием документов необходимо проверить полную стоимость кредита и общую сумму выплат.

Trade-in также не предусматривает единой скидки для всех покупателей. Кредитная выгода и скидка за сдачу автомобиля могут суммироваться не в каждом предложении.

Что запросить у дилера

Перед обращением выберите автомобиль в разделе модельный ряд BAIC и попросите подготовить письменный расчёт. В документе должны быть указаны стоимость без кредита, цена дополнительного оборудования, размер скидки, условия её получения, первоначальный взнос, ежемесячный платёж и полная стоимость кредита.

Также следует уточнить, находится ли автомобиль в салоне или на складе, не зарезервирован ли он и когда возможна выдача. Цена «от» не подтверждает наличие машины в нужном цвете и комплектации.