По данным Службы исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, 25% работников Самарской области во время введения режима самоизоляции брали отпуск. В целом по России за это время побывали в отпуске 26% респондентов.

Причем каждый третий сделал это по просьбе руководителя: для 12% работников отпуск в период пандемии коронавируса был неоплачиваемым.

Те, кто планируют отпуск до конца года, чаще всего отмечают, что проведут его дома, на даче или в автопутешествии внутри страны. 16% респондентов отметили, что планируют зарубежную поездку. При этом почти каждый второй работник испытывает определенные страхи за свое здоровье по случаю планируемых перемещений во время отпуска.