Составить красивый букет из тюльпанов своими руками реально, но придется продумать весь процесс до мелочей, чтобы результат проделанной работы вас порадовал. Для начала необходимо определиться с количеством цветов. Это будет пышный букет, который является самостоятельным презентом? Или маленький комплимент к основному подарку? Особенно роскошно смотрятся букеты из 15 и более бутонов, через несколько дней они раскрываются в полной мере, источая приятный аромат. Для того чтобы цветочная композиция простояла долго, нужно покупать только свежесрезанные тюльпаны. Мы рекомендуем заказывать доставку цветов на сайте https://luxury-flowers.ru/ .

Особенности выбора тюльпанов

Для составления букета выбирайте бутоны, то есть нераскрывшиеся цветы. Что касается цвета, здесь уже все зависит от вашего вкуса и эмоций, испытываемых к виновнику торжества. Если вы хотите признаться в любви, рекомендуем приобрести тюльпаны красных и розовых оттенков. А вот белые цветы расскажут о нежности и заботе, их чаще всего дарят родственникам и молодым девушкам. Интересно смотрятся лиловые и темно-синие тюльпаны, стоимость их немного выше, но и букет получится оригинальнее.

Подготовка цветов

Даже свежесрезанные тюльпаны рекомендуем предварительно подготовить, для этого нужно по диагонали срезать нижнюю часть стеблей и промыть под проточной водой. Затем высушите цветы естественным образом или аккуратно промокните бумажным полотенцем. Для того чтобы удобнее было собрать букет, придется срезать нижние листья, одного-двух листов сверху вполне достаточно для придания пышности композиции. Тюльпаны очень нежные и привередливые, поэтому не рекомендуем составлять комбинированные букеты. Например, при контакте с нарциссами и за счет выделяемого сока тюльпаны вянут гораздо быстрее, то же самое касается и других сортов.

Упаковка