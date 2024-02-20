В рамках сотрудничества педагоги Арктического государственного института культуры и искусств смогут пройти курсы повышения квалификации в апреле в ведущем театральном вузе страны.

Проект предусматривает обучение специалистов сразу по нескольким направлениям: «Актерское мастерство», «Сценография» и «Искусство балетмейстера». В течение недели для якутских педагогов будут проведены лекционные и практические занятия, которые будут вести лучшие мастера ГИТИСа.

Ранее педагоги театрального института уже проводили курсы повышения квалификации в Якутске. Их слушателями стали артисты и режиссеры республиканских театров, специалисты местных учреждений культуры.