АО «РНГ» поддерживает совместные проекты ГИТИСа и Министерства культуры Республики Саха (Якутия)2024-03-20 16:58
В рамках сотрудничества педагоги Арктического государственного института культуры и искусств смогут пройти курсы повышения квалификации в апреле в ведущем театральном вузе страны.
Проект предусматривает обучение специалистов сразу по нескольким направлениям: «Актерское мастерство», «Сценография» и «Искусство балетмейстера». В течение недели для якутских педагогов будут проведены лекционные и практические занятия, которые будут вести лучшие мастера ГИТИСа.
Ранее педагоги театрального института уже проводили курсы повышения квалификации в Якутске. Их слушателями стали артисты и режиссеры республиканских театров, специалисты местных учреждений культуры.
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