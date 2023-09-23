Расскажут эксперты e-commerce на главном экспортном форуме страны

До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность российским компаниям торговать через них на весь мир (eBay, Etsy, Amazon), количество российских продавцов на них прирастало самыми высокими темпами, и в итоге к концу 2021 года их количество практически достигло отметки в 50 000. Со сменой парадигмы в 2022 году эта масса активных, динамичных предпринимателей, конечно же, никуда не делась. Российские предприниматели быстро переориентировались, сменили модели работы и продолжили торговать как через зарубежные площадки с использованием партнерской инфраструктуры, так и через российские, которые в 2023 году оказались в топ-10 мировых маркетплейсов по количеству посетителей.

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OZON

«Онлайн-каналы в целом и маркетплейсы, в частности, — это объективный показатель востребованности продукции и интереса потребителя. Неслучайно на многих площадках вы прямо в карточке товара можете увидеть, сколько раз в этом месяце этот товар купили. Именно поэтому многие предприниматели выбирают электронные торговые площадки для вывода продукции на новый рынок. Одной из новых «точек притяжения» на карте онлайн-экспорта из России является рынок Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия. Эти страны сейчас активно развиваются и открыты для новой продукции. Грамотная работа с маркетплейсами поможет сформировать подходящий ассортимент и найти своего покупателя. А популярность в онлайне — выйти в офлайн-ретейл на гораздо более выгодных условиях», — подчеркнул другой приглашенный эксперт сессии, специалист по онлайн-рынку Ближнего Востока, генеральный менеджер по развитию экспорта Yalla Mart General Trading Сергей Игишев.

Российский экспортный центр разработал программу по подбору экспортных маркетплейсов. Автоматизированный сервис анализирует 150 площадок на разных континентах и подбирает наиболее подходящие конкретному экспортеру. Совершенно бесплатно.

«Это уникальный цифровой продукт платформы «Мой экспорт». Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли. Здесь представлены маркетплейсы Азии (в том числе Индии и Китая), Ближнего Востока, стран Африки и Латинской Америки. Все это перспективные направления для российского экспорта. При этом просто разместиться – это только полдела. Чтобы российский товар был заметен и востребован на зарубежной площадке, РЭЦ организует акции коллективного продвижения российской продукции на международных маркетплейсах под национальным брендом «Сделано в России». Первую такую акцию мы запустили в этом сентябре», — рассказал модератор сессии, директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок.

Сервис подбора маркетплейсов — лишь одна из мер поддержки отечественных производителей. Полный список доступен на платформе «Мой экспорт». Первую акцию коллективного продвижения российской продукции за рубежом, алгоритмы вывода продукции на зарубежные маркетплейсы с господдержкой, перспективные ниши и особенности позиционирования для успеха на глобальном рынке обсудят участники в рамках профильной сессии Международного форума «Сделано в России».

Эксперты обсудят:

● В чем выгода и польза для российских компаний развивать экспортное направление с использованием инструментов электронной коммерции особенно сегодня?

● Какой товар ждут интернет-пользователи Китая, а какой — в Дубае и Эр-Рияде?

● Как построить бизнес-модель онлайн-экспорта, чтобы это было выгодно и поставщику, и вашему зарубежному партнеру?

● Кому это нужно: чем отличается иностранный потребитель в онлайне от потребителя традиционных форматов?

● Цифровое «лицо»: как представление бренда в интернете влияет на восприятие глобального потребителя?

Сессия «Да кому это там надо? Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн» состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября