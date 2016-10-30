13 февраля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать городу облик современного мегаполиса. В совещании приняли участие вице-губернатор Самарской области А.Б.Фетисов, министр строительства Самарской области А.В.Баландин, министр управления финансами Самарской области С.С.Кандеев, заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор Самарской области А.И.Баранников, глава городского округа Самара О.Б.Фурсов, руководитель городского департамента градостроительства С.В.Рубаков.

В ходе совещания Губернатору был представлен проект четвертой очереди самарской набережной. Так, новая территория будет состоять из трех каскадов с фонтанами и велодорожками, детскими площадками, санитарными зонами. Доминантой этого объекта должен стать фонтан площадью 385 квадратных метров. По словам специалистов, такого сооружения на набережных страны еще не возводили. Финансирование данного проекта будет вестись из областного и городского бюджетов.

Н.И.Меркушкину также доложили о планируемой реконструкции площади Куйбышева. Планируется, что покрытие площади будет состоять из трех слоев с применением полимеров. Это позволит прохождению крупной техники во время парадов без вреда для покрытия. Также новое покрытие будет удобным для занятий спортом – велоспорт, роликовые коньки, скейтборд. На совещании был рассмотрен вопрос об организации электромощностей. Во время Чемпионата мира площадь будет использоваться как фан-зона. Губернатор дал поручение рассмотреть возможность использования мобильных источников энергии.

Затем главе региона доложили о планируемой реконструкции Струковского сада в Самаре. В ходе работ планируется заменить асфальтовое покрытие на плиточное, облагородить фонтан у главного входа в сад, заменить ступени на спусках. Рассматривается возможность строительства или реконструкции уже существующего театра.