Все МФЦ Самарской области будут работать только по предварительной записи2020-03-25 07:55
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все МФЦ Самарской области до конца текущей недели будут переведены в режим работы исключительно по предварительной записи.
Предварительную запись на прием в МФЦ можно осуществить на следующих электронных ресурсах:
- портал «МФЦ Самарской области» в электронно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mfc63.samregion.ru – мобильное приложение «МФЦ Самарской области», доступного для скачивания в Google Play и в App Store по ссылкам:
С режимом работы и контактной информацией офисов МФЦ Самарской области можно ознакомится на портале МФЦ: http://mfc63.samregion.ru
Приезжать в МФЦ следует к указанному времени, не стоит приезжать заранее во избежание скопления людей и несоблюдения мер профилактики распространения инфекции.
ВАЖНО! В помещении МФЦ настоятельно не рекомендуется нахождение лиц, у которых отсутствует наличие предварительной записи и обратившихся не в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.
МФЦ г.о. Самара – 8 846 205 77 48
МФЦ г.о. Тольятти – 8 8482 51 21 21
МФЦ м.р. Ставропольский – 8 8482 28 30 57, 8 8482 28 04 16
МФЦ г.о. Сызрань – 8 84643 5 01 50
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