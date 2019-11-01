В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все МФЦ Самарской области до конца текущей недели будут переведены в режим работы исключительно по предварительной записи.

Предварительную запись на прием в МФЦ можно осуществить на следующих электронных ресурсах:

- портал «МФЦ Самарской области» в электронно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mfc63.samregion.ru – мобильное приложение «МФЦ Самарской области», доступного для скачивания в Google Play и в App Store по ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evol..

https://apps.apple.com/ru/app/мфц-63/id1488431619 – по номеру телефона контакт-центра соответствующего МФЦ

С режимом работы и контактной информацией офисов МФЦ Самарской области можно ознакомится на портале МФЦ: http://mfc63.samregion.ru

Приезжать в МФЦ следует к указанному времени, не стоит приезжать заранее во избежание скопления людей и несоблюдения мер профилактики распространения инфекции.

ВАЖНО! В помещении МФЦ настоятельно не рекомендуется нахождение лиц, у которых отсутствует наличие предварительной записи и обратившихся не в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уполномоченный МФЦ Самарской области призывает посетителей многофункциональных центров отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и приносит извинения за вынужденные ограничения!

МФЦ г.о. Самара – 8 846 205 77 48

МФЦ г.о. Тольятти – 8 8482 51 21 21

МФЦ м.р. Ставропольский – 8 8482 28 30 57, 8 8482 28 04 16

МФЦ г.о. Сызрань – 8 84643 5 01 50