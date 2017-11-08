Музейная экспозиция, посвященная 65-ой стрелковой дивизии, открылась сегодня в образовательном центре «Южный город» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Участие приняли ветераны Великой Отечественной войны, генерал-майор Александр Люлькин, генерал-майор, командующий Парадом Памяти в Самаре Александр Протченко, член Генсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава Волжского района Евгений Макридин, и.о. руководителя исполкома регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вадим Солнцев, председатель совета первичных отделений регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Чекалин, представители министерства образования и науки Самарской области.

65-ая стрелковая дивизия, сформированная в 1939 году в Тюмени, по пути на Ленинградский фронт приняла участие в военном Параде на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Командовал парадным расчетом дивизии куйбышевец Синочкин Алексей Павлович. В 1941-ом году 65-я стрелковая дивизия выглядела мощной боевой единицей. В своем составе она имела два артиллерийских полка, истребительный противотанковый дивизион, батальон 120-миллиметровых минометов, зенитный дивизион. 65-ая дивизия приняла участие в Тихвинской операции. Указом Президиума Верховного Совета от 17 декабря 1941 года дивизия за взятие Тихвина была награждена орденом Красного Знамени. «Это была не дивизия войны. К 1941-му она имела два года подготовки, был сформирован коллектив. В Куйбышеве дивизия была остановлена именно для участия в военном Параде, поскольку нужно было показать лицо Армии народу, иностранным посольствам, поэтому на дивизию возлагалась большая ответственность. Это была эпоха людей, которые ценой своей жизни защищали интересы целого государства. 65-ая стрелковая дивизия на ленинградском направлении участвовала во всех сражениях, потом ушла в Заполярье, где была переформирована в 102-ую стрелковую дивизию и вошла в состав второго белорусского фронта», – рассказывает Александр Протченко.

Музей в образовательном центре «Южный город» – живая история 65-ой стрелковой дивизии, основанная на экспонатах и документах. Кроме традиционной музейной экспозиции, он имеет интерактивную модель с выходом в интернет, что позволяет расширить границы музея. Здесь карта передвижений дивизии, можно найти интересующий факт, реплику, человека, а также материалы, не вошедшие в экспозицию. Собирает экспонаты руководитель школьного поискового отряда Дмитрий Лышников. Одна из его находок – вкладыш шатуна от двигателя ИЛ-2, найденного на территории Южного города. В музее много наград, как периода Великой Отечественной войны, так и юбилейных, которыми были награждены и бойцы 65-ой стрелковой дивизии.

«В школе положено начало большой патриотической работе. Мы изучим весь путь 65-ой стрелковой дивизии от 1939 до 1947 года, попытаемся найти родственников бойцов. Еще не раз пригласим всех в гости, чтобы показать новые уникальные экспонаты», – заверил директор образовательного центра Владимир Кильдюшкин.

Генерал – майор Александр Люлькин передал музею экспонаты из своей коллекции: макеты танка ИС-2, самоход ИСУ-152, немецкий тяжелый танк «Тигр»: «Сегодня в Южном городе появилась память. Память человеческая. Музей будет только совершенствоваться и впитывать человеческие чувства, радость, эмоции. Все, кто придет сюда, проникнутся чувством гордости за ветеранов, за молодое поколение, за нашу Родину».

Вадим Солнцев и Алексей Чекалин от регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» передали музею копию знамени 65-ой стрелковой дивизии, которое прошло в строю Парада Памяти 7 ноября 2017 года. «Мы все очень разные: умудренные опытом, люди среднего возраста и совсем юные. Сегодня нас объединяет одно – глубокое чувство уважения к истории нашей родины, нашего края, чувство патриотизма. Когда ветераны, участники войны приходят поделиться впечатлениями, воспоминаниями – это дорогого стоит. Историю делают люди, она не исчезает, не проходит бесследно. От нас с вами зависит, какой будет дальнейшая жизнь музея. Экспозиция его будет пополняться. Копия знамени 65-ой стрелковой дивизии, которая прошла в парадном расчете, я уверен, займет достойное место в музее», – обратился Вадим Солнцев.