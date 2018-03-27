В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

«Целый ряд ограничений в период противопожарного режима – вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в текущем году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки» – подчеркнул врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 руб., на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 руб., на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах частью 3 статьи 8.31 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан 5 000 руб., на должностных лиц от 20 000 до 40 000 руб., на юридических лиц от 250 000 до 500 000 руб.

В ближайшее время министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с ГУ МЧС России по Самарской области и территориальными органами МВД России по Самарской области, будет проводиться совместное патрулирование территорий лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.

Убедительно просим жителей Самарской области строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах для сохранения природы и собственной безопасности!