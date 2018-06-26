В пятницу, 13 июля, Межведомственная комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов одобрила заявку Самарской области на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Чапаевске.

Режим ТОР предполагает установление льготного механизма осуществления экономической деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, что позволит обеспечить условия для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест.

За 10 лет действия ТОР в Чапаевске планируется создать дополнительно более 1200 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты города и области.

В настоящий момент министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНС» подписано соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта «Строительство предприятия по производству современных строительных материалов» в случае создания ТОР на территории г.о. Чапаевск.

Справочно:

Городской округ Чапаевск включен в федеральный перечень монопрофильных муниципальных образований и отнесен к третьей категории моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. В соответствии с внесенными в мае 2017 года изменениями в федеральное законодательство данный статус дает возможность создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Также этими изменениями расширен перечень предъявляемых в составе заявки документов и ужесточены требования к качеству заявки и наличию инвесторов.