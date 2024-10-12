Концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева, состоявшийся 25 ноября 2024 года в Пензе, стал настоящим праздником русской музыки.

Андреевский оркестр — первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Васильевичу Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

Программа была составлена из произведений, которые не только радуют слух, но и погружают в богатую историю русского музыкального искусства.

Первое отделение открылось вальсом В. Андреева «Ручеек». Этот романтичный и мелодичный вальс, написанный в начале XX века, стал символом музыкального возрождения и был любим многими композиторами своего времени. Он прекрасно передаёт атмосферу легкости и изящества, что сразу же захватило внимание слушателей. Затем прозвучала ария М. Глинки «Сомнение», написанная на слова Н. Кукольника. Глинка, часто именуемый отцом русской музыки, создал мелодию, полную чувств и драматизма, отражая внутренние переживания человека и его стремления. Солист Степан Волков мастерски интерпретировал эту арии, добавив ей глубины и эмоциональности. Следующими стали два произведения П. Чайковского. «Благословляю вас, леса» и «Серенада Дон Жуана», исполненные с чувством и страстью, продемонстрировали всю красоту и сложность музыки Чайковского. Его мелодии, пронизанные лирикой и нежностью, в исполнении Волкова стали настоящим откровением, заставляя зрителей сопереживать и чувствовать каждую ноту. Русская народная песня «Эй, ухнем» завершила первую часть концерта, подарив всем присутствующим заряд энергии и радости, напомнив о традициях народного творчества и единстве. В следующем произведении, «Кикимора» А. Лядова, слушатели погрузились в мир сказок и мистики. Этот оркестровый фрагмент, созданный на основе народного сказания, стал ярким примером того, как композитор умело сочетает фольклорные мотивы с классическими формами.

Второе отделение началось с русской песни С. Рахманинова, которая вновь погрузила зрителей в атмосферу глубокой меланхолии и романтики. Рахманинов, мастер создания запоминающихся мелодий, продолжал удивлять своим талантом. Затем прозвучала песня Лауры из оперы А. Даргомыжского «Каменный гость». Светлана Каширина, исполнившая эту композицию, привнесла в нее свою индивидуальность, наполнив каждую ноту искренностью и эмоциональной насыщенностью. Не менее впечатляющей была и русская народная песня «Чернобровый, черноокий», исполненная Кашириной. Эта мелодия, наполненная народным колоритом, позволила слушателям по-настоящему ощутить дух русской культуры. Песенка Томского из «Пиковой дамы» П. Чайковского и «Ямщик, не гони лошадей» Я. Фельдмана завершили второе отделение. Исполнение Волкова было ярким и выразительным, что вызвало бурные аплодисменты публики. Концерт завершился фрагментами из музыкальных иллюстраций Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». Эти произведения, полные драматизма и поэтичности, оставили сильное впечатление и завершили вечер на высокой ноте.

Концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева стал подлинным торжеством русской музыки. Профессионализм исполнителей, разнообразие программы и эмоциональная насыщенность сделали этот вечер незабываемым для всех присутствующих, оставив в их сердцах тепло и вдохновение.