15 ноября в Театре-Театре прошла вторая глава фестиваля авторов Перми «Идентичность». Всего за один день площадку посетило 1479 человек — предприниматели, девелоперы, архитекторы, представители брендов, дизайнеры, маркетологи. Событие объединило тех, кто формирует визуальную культуру города и создаёт поводы жить и развиваться здесь, в Перми.

Фестиваль вырос из независимой инициативы креативного сообщества и в этом году прошёл при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.

Фонд креативных индустрий Пермского края — региональный институт, который помогает креативному бизнесу расти: собирает запросы сообществ, переводит их в меры поддержки, консультирует по запуску проектов и финансированию. Фонд становится тем самым «мостом» между авторами и органами власти, помогая инициативам быстрее становиться реальным проектами.

Спикеры, музыканты, волонтёры, организаторы — 159 человек объединились, чтобы создать мероприятие для тех, кто хочет и готов говорить о будущем городской среды, роли автора и локальной идентичности Перми. Команда «Идентичности» разработала концепцию, выстроила партнёрства, наполнила фестиваль лекциями и экспозициями, превратив его в гибрид лектория, выставки, концерта и премии в сфере дизайна интерьеров.

О чём говорили:

• как дизайн помогает развивать индустрии и города: от интерьеров общественных пространств и отелей до ландшафтной среды;

• как креативные индустрии становятся инструментом городского развития и помогают удерживать таланты в регионе;

• зачем Перми свои истории, смыслы и визуальный язык, и какую роль в этом играют дизайнеры, архитекторы и предприниматели экономики впечатлений;

• как архитектору и дизайнеру выходить за рамки профессии, искать идеи в культуре, искусстве и смежных дисциплинах;

• почему важно мыслить широко: от отдельного интерьера или бренда — к целостной городской среде.

Что дальше?

Вторая глава «Идентичности» показала, что событие приобретает всё большую популярность, поэтому в планах организаторов:

• регулярно проводить фестиваль и открывать новые форматы;

• способствовать росту комьюнити, в котором каждый чувствует себя свободно;

• укреплять «Идентичность» как явление: не просто разовое событие, а точка развития креативных индустрий Перми;

• формировать и поддерживать базу проверенных исполнителей — дизайнеров, архитекторов и других специалистов, к которым можно обратиться за проектами разного масштаба.

«Идентичность» сегодня — действующая площадка для креативных индустрий Перми. Проект помогает авторам находить друг друга, запускать совместные инициативы, тестировать новые форматы в дизайне, архитектуре и городской культуре. За счёт живого общения, открытых лекций, дискуссий и коллабораций фестиваль усиливает связи в креативном сообществе, отвечает на запрос на качественную городскую среду и показывает, что в Перми есть условия, чтобы создавать, развиваться и реализовывать проекты федерального уровня.