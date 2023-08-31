С 5 по 8 сентября в Москве на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» прошла международная выставка коммерческих автомобилей — COMTRANS-2023. Новинки своей продукции на автофоруме представила компания KAMA TYRES. Это последние разработки нескольких линеек шин торговых марок KAMA PRO и FORZA.

В течение четырех дней на площадке COMTRANS велась активная работа: состоялась стратегическая панельная сессия топ-менеджеров компаний-автопроизводителей, где были озвучены аналитические данные и прогнозы по развитию рынка коммерческих автомобилей в России, конференции и круглые столы по обсуждению актуальных вопросов отрасли, множество деловых встреч с потенциальными поставщиками и потребителями, переговоры о сотрудничестве.

В этом году участниками COMTRANS-2023 стали более 140 производителей автотехники, деталей и комплектующих из России, а также зарубежных стран — Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и Ирана. За четыре дня работы на масштабной экспозиции, являющейся основным событием в сфере коммерческого транспорта, побывали более 17, 5 тыс. профессионалов автомобилестроительной и автотранспортной отраслей. Около 49% участников – из Москвы и Московской области, 48% – представители других регионов России, 3% – из других стран. В целом в мероприятии приняли участие свыше 240 компании из 5 стран мира.

Участникам и посетителям отраслевого мероприятия продемонстрировали новую большегрузную и малотоннажную грузовую технику, автобусы и электробусы разных классов, специальную автотехнику, которые вскоре можно будет увидеть на российских дорогах, а также концепты автотранспорта будущего, например, «умные автомашины» для служб доставки.