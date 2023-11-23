В этом году одно из крупнейших шинных предприятий России – KAMA TYRES – отметило свой 50-летний юбилей. По случаю празднования знаменательной даты прошло несколько праздничных мероприятий. Торжество по традиции началось с возложения цветов к могилам основателя шинной отрасли Татарстана Николая Александровича Зеленова и других бывших руководителей «Нижнекамскшины».

Главный праздник состоялся в Доме народного творчества, который собрал более 600 шинников разных поколений.

Коллектив градообразующего комплекса шинных предприятий с важной исторической вехой поздравил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он подчеркнул, что KAMA TYRES занимает особое место в истории города.

От имени министерства промышленности и торговли РТ работников отрасли поздравил Марат Миннибаев.

В этот день фойе Дома народного творчества украшали исторические и современные фотографии, юбилейные шины, дипломы, кубки, книги и альбомы, рассказывающие об истории развития предприятий KAMA TYRES и его работников.

Большое внимание гостей привлекла и творческая выставка – живописные полотна специалиста ООО «Татшина» Светланы Чернышевой и деревянные скульптуры слесаря-ремонтника ООО «НМЗ» Вадима Иманбаева.

А на площадке рядом с Домом народного творчества была организована масштабная выставка автотехники. Все модели были оснащены шинами производства KAMA TYRES.