Парламентарии из Каталонии проголосовали за закон «о переходном периоде». Данный нормативно-правовой акт создаст юридическое основание для того, чтобы автономное общество Каталония смогла выйти из состава королевства Испанского. Об этом накануне стало известно из испанских средств массовой информации.

Отмечается, что с текстом данного документа согласился семьдесят один член парламента, и только десять членов каталонского законодательного органа высказались против.

Как сообщает Капитал.кз , в настоящий момент известно, что за законопроект голосовали:

Движение «Кандидаты за народное единство»,

Коалиция за отсоединение под названием «Вместе «за».

Эти партии сейчас имеют подавляющее большинство голосов в парламенте Каталонии.

История вопроса и суть закона

Каталония – это область, расположенная в северо-восточной части страны, и граничащая с Францией. В регионе проживают более семи миллионов человек, и абсолютное большинство их – это этнические каталонцы, которые говорят на своем собственном языке. Каталония юридически значится, как автономное общество в составе Испании, и его столицей является Барселона.

Одобренный парламентом закон состоит из восьмидесяти девяти статей. Считается, что основная его цель – это обеспечение законности в автономии в период времени между двумя важными для всего населения Каталонии событиями – назначенным голосованием и моментом, когда будет принята конституция Каталонии.

Между прочим, по этому закону от граждан не требуется отказываться от подданства Испании, если все-таки автономное общество получит независимость.

Напомним, что не так давно конституционный суд королевства своим решением закон о предстоящем референдуме уже на время приостановил. Кроме того, по сообщениям некоторых европейских средств массовой информации, отдельным организаторам референдума испанские власти даже пригрозили завести на них уголовные дела.

Между тем, решение о том, чтобы провести такое голосование, принято было еще в июне этого года. Плебисцит был назначен на первый день октября, о чем и заявил тогда К. Пучдемон, руководитель правительства автономии. Каталонцам предлагается ответить на один единственный вопрос: «Хотят ли они, чтобы автономия стала независимым государством с республиканской формой управления»?