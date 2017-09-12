Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о том, почему еврейские общины по всему миру живут в страхе2018-08-28 18:09
Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), убеждён, что пока власти не могут остановить такие зверские преступления, как убийство пережившей Холокост Мирей Кнолль во Франции, евреи не чувствуют себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни.
Антисемитизм принимает всё новые формы и распространяется в большинстве стран мира, в том числе становится поводом для совершения преступлений. По мнению экспертов Центра Кантора при Тель-Авивском университете, безопасность еврейских общин в настоящее время зависит от полицейской охраны, однако превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может считаться устойчивым и долговременным решением.
«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», – поясняет президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
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Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/
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