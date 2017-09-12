Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), убеждён, что пока власти не могут остановить такие зверские преступления, как убийство пережившей Холокост Мирей Кнолль во Франции, евреи не чувствуют себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни.

Антисемитизм принимает всё новые формы и распространяется в большинстве стран мира, в том числе становится поводом для совершения преступлений. По мнению экспертов Центра Кантора при Тель-Авивском университете, безопасность еврейских общин в настоящее время зависит от полицейской охраны, однако превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может считаться устойчивым и долговременным решением.

«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», – поясняет президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

Проблемной страной эксперты Тель-Авивского университета называют не только Францию, где общественность была потрясена убийством пожилой еврейки Мирей Кнолль на почве антисемитизма. В Великобритании еврейские организации отказываются сотрудничать с Лейбористской партией из-за резко антисемитских и антиизраильских высказываний её лидера Джереми Корбина, который дошёл в своем радикализме до отрицания Холокоста. В странах Восточной Европы набирают силу националистические движения. В Австрии и Италии сформированы коалиционные правительства с участием ультраправых партий. Все эти события негативно сказываются на самоощущении евреев, живущих в странах Европы как рядовые европейские граждане, однако не чувствующих себя в безопасности.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/