27 и 29 марта 2019 года в Самарской области проходили отборочные этапы студенческой лиги VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Впервые в истории чемпионата площадкой для проведения отборочного этапа стали два опорных вуза региона – Самарский государственный технический университет и Тольяттинский госуниверситет. Стратегическим партнером чемпионата в направлении «Нефтехимия» выступил СИБУР.

Темой этого года стала «Цифровая трансформация». 16 студенческих команд Самарской области соревновались в решении кейса, посвященного цифровизации производственных процессов. Перед студентами стояла задача провести комплексную оценку рисков и определить резервы роста экономической эффективности от проектов цифровой трансформации на предприятиях СИБУРа.

По замыслу организаторов кейс имеет целый ряд альтернативных решений ни одно из которых не является однозначно правильным или неправильным. Определяющее значение имеют техническая грамотность участников, логика решения, качество оформления и презентация на всех этапах Чемпионата. – Нет сомнения в том, что участники проделали большую работу, вложили очень много сил и эмоций в подготовку и последующую презентацию. Кейс, который предстояло решить участникам содержал отнюдь не тривиальные задания. – отметил участник экспертного совета, руководитель планово-экономического отдела «СИБУР Тольятти» Константин Васильев. – Поэтому ребятам пришлось задействовать не только свои теоретические знания, но и кругозор и способность нестандартно мыслить.

Победителями в направлении «Нефтехимия» стали команда химико-технологического факультета СамГТУ «Радикально-цепные» и команда института химии и инженерной экологии ТГУ «Фанфики». Они будут представлять Самарскую область в финале, который состоится в Москве в конце мая и таким образом смогут претендовать на право пройти стажировку в ведущих отечественных компаниях страны.

- Участие в чемпионате «CASE-IN» для нас стало проверкой сил и профессиональных возможностей,- отметила капитан команды «Радикально-цепные» Ольга Репина. – Университетские знания – это одно, а здесь ставят конкретные задачи конкретного производства. Причем кейсы составлены очень креативно: вначале кажется, что решение лежит на поверхности, но потом мозги начинают «кипеть». И это очень здорово!