Сохранить лидерство на отечественном рынке намерен дискаунтер «Ситилинк»2019-11-27 21:38
Агентство Data Insight провело исследование онлайн-рынка бытовой техники и электроники совместно с разработчиком корпоративных приложений SAP. По данным отчета, за период июль 2018-июнь 2019 доля федерального дискаунтера «Ситилинк» на российском рыке составила 23%.
Согласно данным исследования, в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено 39,1 миллионов заказов на сумму 368 миллиардов рублей. Количество заказов увеличилось на 16%, а средний чек – на 5% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики компании «Ситилинк» также отмечают рост основных показателей продаж за аналогичный период. Количество заказов в интернет-магазине «Ситилинк» выросло на 23%. Общий оборот компании вырос на 23,8%, оборот по сайту – на 21,4% и составил 60,3 млрд рублей.
Наибольшей популярностью онлайн-шопинг пользуется у аудитории в возрасте от 25 до 34 лет – 39% пользователей сайта. Соотношение женской и мужской аудиторий – 30% к 70%. Трафик на сайт интернет-магазина вырос почти на 46%, мобильный еще значительнее – более чем на 83%.
«Рост количества покупок, осуществляемых онлайн, – это общая позитивная тенденция рынка. Качественные виртуальные витрины, привлекательные цены, множество способов доставки и оплаты стимулируют рост онлайн-ретейла. Мы продолжим усиливать свои позиции в продажах, улучшая сервис и расширяя ассортимент для сохранения лидерства на высококонкурентном российском рынке», – комментирует Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк».
Исследование Data Insight при поддержке SAP было проведено с учетом статистики по количеству заказов и объему продаж, основанных на данных по 126 магазинам, которые вошли в ТОП-1000 российских интернет-ретейлеров за период 07.2018-06.2019 г. по числу заказов.
О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»
© 443000.ru