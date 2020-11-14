Сервис вертикальных видео «Клипы» ВКонтакте проанализировал активность пользователей и составил рейтинг самых активных ночью городов.

На первом месте оказалась Москва — в среднем жители города совершают более 5 миллионов просмотров за ночь, второе место занял Екатеринбург (более 2,7 миллионов просмотров), а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (более 2,5 миллионов). Казань и Краснодар закрыли топ-5. Во вторую пятерку лидеров вошли Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Пермь.

При этом, в расчете на каждого пользователя «Клипов» приходится от 17 до 25 просмотров вертикальных видео за ночь. Самый высокий показатель в Екатеринбурге — 25 просмотров видео на каждого ночного пользователя. В Перми — 23 просмотра. В Ростове-на-Дону на одного ночного пользователя в городе приходится 22 просмотра видео. Москва только — 21 просмотр. Аналогичная цифра по просмотрам в Казани и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге и Новосибирске — 19 просмотров. Самый низкий показатель принадлежит Самаре — один пользователь в среднем совершает 17 просмотров.

«Клипы запустились в июне этого года и сейчас показывают ежемесячный прирост аудитории. В развитии сервиса мы делаем большую ставку на регионы –– планируем расширять и увеличивать пользовательскую базу по всей стране. Мы решили проанализировать ночные просмотры пользователей, и увидели, что аудитория «Клипов» активна круглосуточно. Некоторые пользователи просматривают по 1,5-2 тысячи видео за ночь — это данные по Москве. Действительно сервисы вертикальных видео –– довольно аддиктивны, поэтому в ближайшее время мы планируем предупреждать таких «засидевшихся» пользователей о необходимости отдыха» — комментирует результаты исследования Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте.

Дневная аудитория «Клипов» ВКонтакте составила 6,7 миллиона пользователей, из них активны ночью –– 1,2 миллиона.