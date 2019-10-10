В преддверии Международного дня без бумаги, который в России пройдет 24 октября, электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на электронные книги. За девять месяцев 2019 продажи товаров в данной категории увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми «читающими» городами стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Средний чек в категории увеличился на 7% и составил 6633 рубля.

По мнению аналитиков компании «Ситилинк», основными драйверами роста российского рынка букридеров являются электронные библиотеки, мобильные приложения и сервис подписок. Также наблюдается интерес к целевому приобретению товаров. Например, устройства из этой категории часто покупают в качестве подарка, накануне отпускного сезона или для замены учебников их электронными версиями, чтобы существенно облегчить портфель современного школьника. В целом по стране наиболее значимый пик продаж в «Ситилинк» пришелся на 8 неделю этого года (канун Дня защитника отечества), также повышенный спрос был характерен для конца мая (20-21 недели) и августа (31-33 недели).

«С 2015 года Роспотребнадзор стал больше внимания уделять нелегальному распространению авторского контента и литературы, в частности. В связи с этим, ожидалось, что закрытие бесплатных пиратских библиотек окажет значимое влияние на объемы продаж букридеров. Но на практике этого не произошло, – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк». – Люди платят за безбумажные версии книг, поэтому с каждым годом уровень сервисов онлайн-библиотек, мобильных приложений, подписок только растет».

Эксперты компании отмечают, что популярность электронных изданий обусловлена также их возможностями – очень просто создать и иметь всегда под рукой свою собственную библиотеку из порядка 500-1000 книг. На практике, средний срок службы букридера составляет 4-5 лет, что превышает заявленные производителем стандартные 2 года, т.е. он становится весьма привлекательным девайсом в соотношении цена-качество. В «Ситилинк» прогнозируют, что покупательский интерес к электронным книгам на этом фоне сохранит стабильность.

По данным ВЦИОМ, 53% россиян читают книги, что больше на 8% в сравнении с опросом пятилетней давности, но меньше на 2% относительно прошлого года. При этом, по сообщению Роспечати, в России в первом полугодии 2019 года напечатали 54,8 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 194,2 млн экземпляров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя, по мнению ведомства, связано с ростом популярности электронных книг.

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О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.