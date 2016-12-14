Вышло в свет русскоязычное издание книги Эрлинга Норрбю «Нобелевские премии и сюрпризы природы». Релиз книги стал возможен благодаря поддержке швейцарского инвестиционного холдинга GL Asset Management и лично его президента – Германа Лиллевяли.

Президент и основатель GL Asset Management Герман Лиллевяли считает, что высокоразвитый интеллект – основа успеха не только в науке, но и в бизнесе. Доказательство тому – эксклюзивные стратегии инвестирования капитала, позволяющие клиентам холдинга получать доход независимо от динамики рынка. Неудивительно, что именно GL Asset Management поддержал выход на российский рынок книги, посвященной нобелевским лауреатам и крупнейшим научным открытиям XX века.

Её автор, профессор Эрлинг Норрбю – выдающийся шведский микробиолог, более двух десятилетий участвовавший в выборе лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине. Сегодня он хранитель архива Нобелевского комитета и главный церемониймейстер, руководитель протокола вручения Нобелевской премии.

«Наука – двигатель прогресса, очень многие проблемы в мире решались с помощью достижений науки, – утверждает профессор Норрбю. – Мы, учёные, обязаны работать с политиками и доказывать им необходимость финансирования свободных научных исследований».

Презентация книги «Нобелевские премии и сюрпризы природы» состоялась 30 сентября в Российской академии наук. Это уже не первая книга Эрлинга Норрбю, переведенная на русский язык. А на очереди еще одна, уже вышедшая в Швеции в сентябре этого года: она посвящена Нобелевским премиям по физиологии или медицине, которые были вручены с 1963 по 1965 г. Помимо прочего, Эрлинг Норрбю рассказывает в ней о важном вкладе выдающихся российских ученых в исследования по изучению холестерина и заболеваний кровеносных сосудов.