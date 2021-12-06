Жителями Самарской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) за 10 месяцев 2021 года было подано более 31,2 тысяч заявлений, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Самыми популярными услугами на региональном портале госуслуг (РПГУ) стали «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», оказываемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, – доля заявлений по этим услугам составила более 60%, а также «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области», оказываемая управлением государственной архивной службой Самарской области.

Без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое.

«От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую – жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата», — считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) традиционно являются «Запись на прием к врачу», «Запись на вакцинацию от COVID-19» и «Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов». В сентябре-октябре в числе популярных сервисов также было «Участие в переписи населения». Всего за 10 месяцев жители Самарской области обращались к различным сервисам и услугам через единый портал госуслуг 9,6 млн раз. Это на 70% больше, чем за январь-октябрь 2020 года.

«По итогам прошлого года Самарская область заняла 14 место в рейтинге среди субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (в 2018 году регион был на 41 месте). Анализ использования единого портала госуслуг жителями Самарской области показывает устойчивый рост. По посещаемости и числу пользователей портала Самарская область находится на 6 месте в России и на 2 месте в Приволжском федеральном округе», — рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.